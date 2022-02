Melbourne, Moskau, Los Angeles: In Peking findet bei weitem nicht der erste Olympia-Boykott statt

Von: Christiane Kühl

Am Pekinger Olympiastadion „Bird‘s Nest“ laufen die Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier am Freitagabend. © Kyodo News/Imago

Viele westliche Staaten entsenden keine Regierungsvertreter zur Olympia-Eröffnung nach Peking. Doch die Begründung bleibt oft schwammig. Die Zeiten dramatischer Komplett-Boykotte scheinen vorbei.

Berlin/Peking/München – Eine Überraschung war die Ankündigung nicht mehr: Auch Bundeskanzler Olaf Scholz fährt nicht nach Peking. Er habe keine Reisepläne, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend im ZDF-„heute journal“. „Deshalb kann man nicht davon ausgehen, dass ich plötzlich da auftauche und sage: Hallo, hier bin ich.“ Mit seiner Absage ist klar, dass niemand aus der Bundesregierung am Freitag an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele* teilnehmen wird — und auch nicht das Personal der deutschen Botschaft. Bewusst nahm Scholz aber nicht das Wort „Boykott“ in den Mund. Die Boykott-Debatte in Europa war am Ende im Sande verlaufen, auch weil man sich mal wieder nicht einig war. Einige gehen wie Deutschland einfach nicht hin. Andere wie Dänemark, Litauen und Belgien verkündeten einen diplomatischen Boykott. Andere, wie die Niederlande, Österreich oder Schweden schieben ihre Abwesenheit auf die Corona-Pandemie.

Frankreich war von Beginn an gegen einen Boykott und schickt daher eine offizielle Delegation nach Peking — vielleicht auch, weil Paris als Austragungsort der kommenden Sommerspiele derzeit eng mit dem IOC zusammenarbeiten muss. Auch Ungarn lehnte einen Boykott ab – Ministerpräsident Victor Orban arbeitet relativ eng mit China* zusammen. Außerhalb der EU nehmen die USA, Australien, Kanada, Großbritannien und Neuseeland an dem diplomatischen Boykott teil. Chinas Nachbar Japan entsendet keine Regierungsdelegation, will von einem diplomatischen Boykott aber ausdrücklich nicht sprechen. Südkoreas Regierung entsandte zumindest den Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Hwang Hee.

Olympia in Peking: Zeit der großen Boykotte ist vorbei

Die Situation ist ähnlich wie 2008. Auch damals diskutierten die Länder des Westens einen Boykott der Pekinger Sommerspiele wegen der Repressionen Pekings in Tibet. Am Ende entschied auch damals jeder Staat selbst; Deutschland schickte kein Regierungsmitglied zur Eröffnungsfeier. Erst im Laufe der Wettkämpfe reisten zwei Minister* an. Rückblickend gilt das damalige China als vergleichsweise offen. Auch hatte man die Hoffnung auf „Wandel durch Handel” noch nicht aufgegeben. China ist seither unter Staatschef Xi Jinping* autoritärer und selbstbewusster geworden. Auf politischen Wandel in der Volksrepublik setzt aktuell niemand.

Trotz alldem scheint die Zeit der wirklichen Boykotte vorbei. In den Jahrzehnten seit dem zweiten Weltkrieg wurden immer wieder selbst Athleten aus politischen Gründen aus den Spielen genommen. Auch China war schon früh beteiligt. Als Taiwan* noch offiziell als „Republik China” anerkannt und Mitglied der Vereinten Nationen war, entsandte die Insel bis Ende der 1960er Jahre Athleten zu den Spielen. Peking entschied sich jedes Mal aus Protest gegen eine Teilnahme.

Olympia-Boykotte im Kalten Krieg

1956 drängten sich gleich mehrere geopolitische Ereignisse in die Sommerspiele von Melbourne. Es war das Jahr der Suez-Krise und des Ungarn-Aufstandes für mehr Demokratie, den die Sowjetunion blutig niederschlug. Die Niederlande, Spanien und die Schweiz boykottierten die Spiele aus Protest gegen die sowjetischen Panzer in Budapest. Der Grund: Das IOC entfernte Moskau nicht aus den Spielen. Die Suez-Krise entstand, nachdem Ägypten den bis dato international verwalteten Suez-Kanal verstaatlichte. Großbritannien, Frankreich und Israel griffen daraufhin Ägypten an. Ägypten selbst, sowie Libanon und Irak sagten daraufhin die Teilnahme an den Spielen ab. China war wegen der Teilnahme Taiwans ohnehin nicht dabei.

In den 1980er Jahren dann regierte der kalte Krieg auch Olympia. 1980 boykottierten viele Staaten des Westens auf Initiative der USA die Spiele in Moskau, um gegen die sowjetische Besetzung Afghanistans zu protestieren. Unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, Japan, Kanada, Argentinien, Chile, die Philippinen, Kenia und Nigeria schlossen sich dem amerikanischen Boykott-Aufruf an.

Olympia-Boykotte: Auch im Kalten Krieg keine Einigkeit in Europa

Doch auch damals gab es keine Einigkeit in Europa. Die Staaten des Warschauer Pakts einschließlich der DDR nahmen natürlich teil an den Sowjet-Spielen. Frankreich und Großbritannien stützten zwar den Boykott, überließen die Entscheidung über die Entsendung von Sportlern ihren Athletenverbänden. Am Ende reisten aus beiden Ländern nur wenige Sportler aus einzelnen Disziplinen nach Moskau. Spanien und Italien nahmen unter einer neutralen Flagge teil. Gewannen sie Medaillen, wurde die olympische Hymne gespielt — wie es heute bei Taiwan der Fall ist. Schweden und Finnland wiederum nahmen teil. Chinas Beziehungen zur Sowjetunion befanden sich damals auf einem Tiefpunkt, und so schloss sich Peking damals dem Boykott an. Iran boykottierte die Moskauer Spiele wegen des Angriffs auf das muslimische Bruderland Afghanistan ebenfalls, aber betonte, dies nicht in Kooperation mit den USA zu tun.

1984 trug Los Angeles die Sommerspiele aus: Eine willkommene Gelegenheit zur Vergeltung für die Sowjets. Praktisch der gesamte Ostblock blieb den Spielen fern. Nur Rumänien und Jugoslawien schickte Sportler in die USA. Auch Iran boykottierte die Spiele beim „Großen Satan” USA, ebenso wie Albanien und Libyen.

Ganze Generationen von Sportlern gerieten also immer wieder in den Mahlstrom der Geopolitik. Manche unterstützten damals die Boykotte, viele auch nicht. Auch heute zeigen sich viele Athleten aus aller Welt ambivalent oder kritisch gegenüber der Vergabe der Spiele nach China. Man wird sehen, ob die Debatte am Ende zu einer anderen Vergabepraxis führt – und zu einer größeren Bereitschaft demokratischer Staaten, sich für die Spiele ab 2030 zu bewerben. Bis dahin ist aus europäischer Sicht erst einmal Ruhe: Die nächsten Stationen heißen Paris, Mailand/Cortina d‘Ampezzo und Brisbane. (ck) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.