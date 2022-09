Maskenpflicht in den Arztpraxen - aber nicht im Luftverkehr

Omikron-Welle: Starker Rückgang von Behandlungszahlen in deutschen Krankenhäusern

Eine Ärztin desinfiziert sich die Hände (Symbolbild) © IMAGO / Westend61

Erneut wurde ein starker Rückgang von Krankenhausbehandlungen in der Omikron-Welle verzeichnet - jedoch aus anderen Gründen als in vorangegangenen Coronawellen.

Berlin in Deutschland - Der Rückgang dürfte vor allem auf Personalausfälle infolge der zahlreichen Omikron-Infektionen zurückzuführen sein, während zu Beginn der Pandemie geplante Operationen gezielt gestrichen wurden, um die Kliniken zu entlasten, wie das Wissenschaftliche Institut der AOK (Wido) am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Demnach sanken die Krankenhausbehandlungen zwischen Januar und Mai 2022 um 18 Prozent im Vergleich zum Vergleichszeitraum im Jahr 2019. Den stärksten Rückgang gab es im Januar mit 23 Prozent.



Das AOK-Institut vermeldete zugleich einen "alarmierenden Rückgang" bei Darmkrebsoperationen. Während sich die Lage bei den Brustkrebsoperationen mit einem Minus von sieben Prozent weitgehend normalisierte, wurde bei den Darmkrebsoperationen mit einem Minus von 20 Prozent der bislang höchste Rückgang aller bisherigen Pandemiewellen verzeichnet.



"Die Vermutung liegt nahe, dass ausgebliebene Diagnostik und Früherkennung dazu führen, dass Darmkrebserkrankungen nicht rechtzeitig erkannt und frühzeitig behandelt werden", erklärte Wido-Geschäftsführer Jürgen Klauber. Auch Krebsexperten warnten bereits vor mittelfristig steigenden Zahlen bei Krebstoten wegen ausgebliebener Vorsorge und Diagnostik.



Wie in den vergangenen Pandemiewellen gingen auch in der Omikron-Welle insgesamt die Zahlen bei Notfällen, Krebsoperationen, planbaren Operationen und anderen Behandlungen zurück. Im Vergleich zu 2019 gab es zwischen Januar und Mai dieses Jahres 14 Prozent weniger Herzinfarktbehandlungen und 13 Prozent weniger Schlaganfallbehandlungen.



Bei planbaren Eingriffen, die zu Beginn der Pandemie 2020 noch stark zurückgefahren worden waren, um die Kliniken zu entlasten, gab es zuletzt nur noch moderate Rückgänge. So wurde bei der Implantation von Hüftprothesen nur noch ein Minus von acht Prozent registriert. Weiterhin sehr hoch war der Rückgang bei Mandelentfernungen mit einem Minus von 43 Prozent.

Starke Einbrüche gab es auch bei den sogenannten ambulant-sensitiven Diagnosen, etwa um minus 37 Prozent bei Rückenschmerzen, minus 34 Prozent bei Bluthochdruckbehandlungen und minus 22 Prozent bei den Behandlungen von Diabetes. Diese Krankheiten können nach Einschätzung von Experten aber oft ebenso gut ambulant behandelt werden.



Als bemerkenswert stufte das Wido-Institut den deutlichen Anstieg bei wegen Covid-19 stationär behandelten Kindern und Jugendlichen ein. Ihr Anteil an allen Patientinnen und Patienten lag in den ersten drei Monaten dieses Jahres zwischen zehn und elf Prozent. In der vierten Coronawelle von Oktober bis Dezember 2021 hatte dieser Wert noch bei höchstens drei Prozent gelegen. Basis sind die Abrechnungsdaten der AOK-Versicherten, die etwa ein Drittel der Bevölkerung abbilden. hex/cfm

Maskenpflicht in den Arztpraxen - aber nicht im Luftverkehr



Nach langem Hin und Her wird es ernst mit dem neuen Infektionsschutzgesetz: Der Bundestag soll die Neuregelung am Donnerstag verabschieden. Am 16. September entscheidet der Bundesrat abschließend darüber - am 1. Oktober soll es in Kraft treten und dann bis zum 7. April gelten. Was das neue Gesetz regelt:



Bundeseinheitliche Regeln

Die Maskenpflicht gilt künftig für den Zutritt zu Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie für Patienten in Arztpraxen. Eine FFP2-Maske ist künftig vorgeschrieben im öffentlichen Personenfernverkehr, also insbesondere bei der Bahn. Eine entsprechende Regelung für den Luftverkehr wurde die Abstimmung kurzfristig wieder aus dem Entwurf gestrichen. Allerdings kann der Bund bei steigenden Fallzahlen per Verordnung die Maskenpflicht im Luftverkehr wieder einführen.



Maßnahmen im Ermessen der Länder

Die Länder können mit Blick auf die erwartete neue Infektionswelle weitergehende Vorschriften festlegen, um das Gesundheitswesen oder andere wichtige Bereiche zu schützen. Dazu zählen eine Maskenpflicht auch im öffentlichen Personennahverkehr sowie generell in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Für Schulen kann dies ab der fünften Klasse gelten. Die Landesregierungen können dies per Verordnung regeln.



Bei der Maskenpflicht sollen Ausnahmen gelten. Wer einen aktuellen Negativ-Test vorlegen kann, muss keine Maske tragen: Dies gilt generell bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen oder entsprechende Einrichtungen sowie für die Gastronomie. Von der Maskenpflicht kann zudem ausgenommen werden, wer frisch genesen oder vor maximal drei Monaten eine abschließende Corona-Impfung erhalten hat. Die Länder können aber jeweils selbst entscheiden, ob sie diese Ausnahmen gelten lassen wollen oder nicht.



Ergänzende Schutzmaßnahmen bei Gefahrenlagen

Die Länder können per Parlamentsbeschluss zusätzliche, härtere Maßnahmen in Gefahrenlagen vorschreiben - nämlich dann, wenn sie eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens oder der sonstigen kritischen Infrastruktur wie der Energieversorgung oder der Polizei sehen. Diese Maßnahmen beruhen in erster Linie auf strengeren Maskenpflichten.



So können Maskenpflichten auch in Außenbereichen angeordnet werden, wenn dort ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Dann entfallen auch die Ausnahmen für Geimpfte, Genesene und Getestete.



Angeordnet werden können dann zudem Personenobergrenzen für Veranstaltungen in Innenräumen und verpflichtende Hygienekonzepte mit weiteren Auflagen zum Beispiel zur Lüftung. Auch kann generell ein Mindestabstand von 1,5 Meter vorgeschrieben werden. Nicht vorgesehen sind jedoch auch bei einer solchen verschärften Lage Lockdowns oder Geschäftsschließungen.



Corona-Beauftragte in Pflegeheimen

Pflegeheime sollen verpflichtet werden, Beauftragte zu benennen, die sich ums Impfen, die Hygiene, Testen und die Corona-Arzneimitteltherapie kümmern. Die Heime selbst bekommen dafür 250 Euro im Monat. Darüber hinaus gibt es pro Heim noch einmal insgesamt 750 Euro für denjenigen oder diejenigen, der oder die sich um diese Aufgaben kümmern.



Corona-Verdacht bei Schulkindern

Wenn bei einem Schulkind der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, muss künftig anders als bislang vorgesehen kein ärztliches Attest vorgelegt werden, um wieder den Schulbesuch zu ermöglichen. Es reicht ein Antigen-Selbsttest.



Kinderkrankentage

Wenn Eltern wegen der Erkrankung eines Kindes zu Hause bleiben müssen, bekommen gesetzlich Versicherte bis Ende 2023 weiterhin zusätzliche Kinderkrankentage. Pro Kind sind es 30 Arbeitstage je Elternteil. Alleinerziehende erhalten 60 Arbeitstage.



Pandemie-Radar

Durch eine neue Erfassungsmethode sollen nicht nur tagesaktuell die Corona-Fallzahlen erfasst werden, sondern auch die Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern. Zudem soll die Viruslast über Abwassermonitoring verstärkt kontrolliert werden, um frühzeitig anschwellende Krankheitswellen zu erkennen. jp/mt