Floss Schwarzgeld beim GBW-Verkauf? Söder mauert

Neue Recherchen um den Verkauf der BayernLB-Anteile: Es geht um angebliche Schwarzgeldverstrickungen von Geschäftspartnern der kaufenden Investorengruppe.

München – Der Steinerne Saal im Landtag ist ein Marktplatz für Nachrichten, man könnte auch sagen: Er ist der Seismograf der politischen Lage in Bayern. Ministerpräsident Horst Seehofer hält hier immer wieder Spontan-Pressekonferenzen, Abgeordnete kommen aus den Sitzungen, plaudern oder geben Interviews. Besonders spannend wird es aber, wenn jemand mal nichts sagt.

Markus Söder (CSU) ist am Donnerstag so ein Nichtssager. Am Abend zuvor hatte das „Handelsblatt“ eine Recherche rund um den Verkauf der BayernLB-Anteile an der Bayerischen Wohnungsgesellschaft (GBW) veröffentlicht. Es geht um angebliche Schwarzgeldverstrickungen von Geschäftspartnern der kaufenden Investorengruppe. Da der Finanzminister für den Verkauf verantwortlich ist, fragt die Zeitung provokant: „Was wusste Söder?“

Sobald es unangenehm werden könnte, lässt Söder andere reden

In der Früh warten also einige Journalisten mit ihren Fragen, was denn dran ist an den Vorwürfen. Aber Söder kommt nicht in den Steinernen Saal, dafür gleich zwei seiner drei Sprecherinnen. Söder sei im Landtag, führe aber anderweitig wichtige Gespräche. Zeitweise ist sogar unklar, ob ausgemachte Fernsehinterviews zu Behördenverlagerung und Heimatministerium stattfinden können. Mittags kommt Söder dann doch – aber bloß keine Fragen zur GBW. Auch gegenüber unserer Zeitung äußert er sich nicht persönlich.

An dem Fall kann man gut beobachten, wie Kommunikation im Kosmos Söder funktioniert. Der designierte Ministerpräsident ist Medienprofi – er liebt die Bühne und gibt gern Interviews. Sobald es politisch unangenehm werden könnte, lässt er aber lieber andere reden. Am Höhepunkt des Machtkampfs mit Seehofer übernahmen das Abgeordnete, Ernst Weidenbusch etwa. Auch gestern plädiert der Anwalt auf unschuldig.

Jetzt kommt wieder Unruhe rein

Zuletzt lief es für Söder gut, jetzt kommt wieder Unruhe rein. Ausgerechnet wegen der GBW, deren Anteilsverkauf wie ein Mühlstein um seinen Hals hängt. Es ist nicht die erste Recherche mit unangenehmen Fragen. Das Thema ist heikel, da es auch um moralische Fragen geht: Ob es richtig war, wie die in Schieflage geratene BayernLB 32 000 Wohnungen an den höchstbietenden Investor verkaufte. Ob damit Verfehlungen der Regierung ausgebügelt werden mussten. Und wie dazu nun Söders Ankündigung in dessen Zehn-Punkte-Ministerpräsidenten-Plan passt, per staatlicher Gesellschaft 2000 Wohnungen bauen zu wollen.

Sprecherin: „Keine Kenntnis über die in der Berichterstattung“

Diesmal scheinen die Vorwürfe aber recht dünn. Laut „Handelsblatt“ ermittelte das Landeskriminalamt gegen einen Geschäftspartner der Patrizia Immobilien AG, die die GBW-Anteile gekauft hatte. Einen Zusammenhang zu der Transaktion kann das Blatt aber nicht herstellen. Die Staatsanwaltschaft München I teilt mit, einen Anfangsverdacht habe es nach einer anonymen Anzeige nicht gegeben. Die Sprecherin des schweigenden Söders sagt, beim Verkauf habe das Finanzministerium „keine Kenntnis über die in der Berichterstattung genannten Verdachtsmomente“ gehabt. Justizminister Winfried Bausback (CSU) kommentiert: „Der Verdacht ist also völlig aus der Luft gegriffen.“ Am deutlichsten wird die Patrizia AG: Es kursiere „eine schlichte Lüge“. Beim GBW-Erwerb seien keine „Gelder aus Russland“ geflossen. Man stehe nicht „als Objekt eines offensichtlich vor allem landespolitisch motivierten Angriffs“ zur Verfügung.

Der Opposition nutzt die neue Vorlage. Sie hat den Verkauf der Anteile nie verziehen – auch, weil die Investorennamen nie genannt wurden. Wenn Söder „weiter schweigt, wird er den Verdacht nicht los, dass er notfalls auch mit Geld aus kriminellen Kanälen arbeitet“, sagt Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. Der Fall müsse aufgeklärt werden, sagt Florian Streibl (Freie Wähler). „Wenn Söder hierzu nicht in der Lage ist, dann ist es die Pflicht des Landtags, diese Aufklärung in einem Untersuchungsausschuss zu leisten.“ Mit einem Ausschuss könnte acht Monate vor der Landtagswahl Aufmerksamkeit erzeugt werden. Vor fünf Jahren hat das mit der Justizaffäre um Gustl Mollath gut funktioniert. Vor allem, weil darüber geredet wurde.

