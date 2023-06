Der „Teufel“ kämpft gegen Putin: Prigoschin kalkuliert eiskalt - der Westen darf hoffen, nicht jubeln

Von: Florian Naumann

Der Mythos Putins Unantastbarkeit wackelt. Doch neben dieser guten Nachricht gibt es bei Prigoschins Meuterei viel Gefahr, kommentiert Florian Naumann.

Was wird nach Jewgeni Prigoschins Kehrtwende in Russland passieren - und in der Folge mit dem Ukraine-Krieg? Zwei Fragen, auf die es vorerst keine klaren Antworten gibt. Einige Gewissheiten gibt es aber.

Etwa, dass Wladimir Putins bislang unumstrittene Macht erstmals seit Jahrzehnten infrage steht. Und dass Prigoschin zwar kurzfristig der Sache der Ukraine in die Hände spielt. Langfristig aber nicht im Entferntesten ein Hoffnungsträger ist. Viel spricht dafür, dass der Söldner-Boss bei seiner Meuterei in einer Mischung aus internem Druck und eiskaltem Kalkül handelt.

Warum greift Prigoschin Putin an? Söldner-Boss handelt im Ukraine-Krieg für Geld und Macht

Noch ist unklar, ob das russische Militär von Verteidigungsminister Sergej Schoigu Wagner-Einheiten tatsächlich unter Beschuss genommen hat. Falls dem so ist, könnte es eine bewusste Provokation Schoigus im Dauer-Machtkampf mit Prigoschin gewesen sein. Allerdings erfolgte Wagners Reaktion erstaunlich schnell, wie CNN notierte. Spekulationen über eine Art Putschversuch gab es schon länger.

Tatsächlich war die Lage der Wagner-Truppen in der Ukraine zunehmend prekär geworden. Die Verluste waren hoch, der Nachschub an Kämpfern knapp - und die Hoffnung auf einen „Sieg“, auch nur ein Überleben, unter den Söldnern wohl gering. Das ist die eine Seite.

Jewgeni Prigoschin hat sich gegen Wladimir Putin gewendet. © Montage: Imago/Itar-Tass/SNA/fn

Die andere: Prigoschin hat sich nie als Eiferer und Ukraine-Hasser gezeigt. Öffentlich plädierte er für ein Herunterschrauben der Kriegs-Ziele - oder zollte den Kontrahenten Respekt für ihren Verteidigungskampf. Auch diese Aussagen entspringen nicht Idealismus. Prigoschin versteht sich allem Anschein nach als Unternehmer. Er ist in den Ukraine-Krieg gezogen, um weitere Reichtümer anzuhäufen. Vielleicht auch, weil er auf einen Machtsprung an der Seite Putins hoffte. Beide Ziele dürften längst in weitere Ferne gerückt sein. Die Beziehung zu Putin ist ganz offensichtlich erkaltet.

Prigoschin kalkuliert eiskalt: Menschenleben haben keinen Wert - sein Risiko ist wohl überschaubar

In dieser Lage hatte Prigoschin ein schwindendes, mutmaßlich unmotiviertes und zunehmend nutzloses Söldner-Heer in der Ukraine stehen. Als eiskalt bis zynisch agierender „Unternehmer“, für den - ebenso wie für Putin - Menschenleben keinen Wert haben, war die Wendung zurück ins eigene Land beinahe folgerichtig. Für ihn selbst dürfte das Risiko überschaubar sein. Prigoschin wird im Zweifelsfall im Hinterland und dem Chaos zwischen den Wagner-Truppen und der Ukraine einen Weg ins Ausland finden. Dass er als Putin-Antagonist dauerhaft sicher gewesen wäre, wäre auch ohne Rebellion zweifelhaft gewesen.

Dass Prigoschin tatsächlich die Macht im Kreml übernehmen wird, scheint zunächst unwahrscheinlich. „Ich denke, er wird gewinnen“, sagte der Politikwissenschaftler Andreas Heidemann-Grüder beim TV-Sender Phoenix - über Putin. Dabei ist auch nur eine Randnotiz, dass ein prominenter Oppositioneller wie Michail Chodorkowski den „Aufstand“ verbal unterstützt. Die verständlicherweise eingeschüchterten Putin-Gegner in Russland werden kaum spontan auf die Straßen gehen. Prigoschins kleine Hoffnung könnte sein, dass sich unzufriedene Militärs oder entlassene, aber immer noch bewaffnete Ex-Söldner anschließen.

Prigoschin gegen Putin: Der „Teufel“ darf ebenfalls nicht siegen - vor der Hoffnung steht viel Gefahr

Für die Ukraine sind die Ereignisse des Samstags zunächst gute Neuigkeiten. Wagner wird wohl keine Rolle im Krieg mehr spielen. Zugleich bindet der Angriff russische Militärkräfte im Inland. Aber Kiew und der Westen sollten sich hüten, auf einen dauerhaften Sieg Prigoschins zu hoffen. Der Söldner-Boss ist ein politisch ruchloser Hardliner ohne Humanität - und ein Vertreter aggressiver russischer Expansion. „Der Teufel“ kämpfe nun gegen Putin, schrieb Chodorkowski am Samstag (24. Juni): Selbst wenn man Prigoschin jetzt unterstütze, werde man ihn notfalls später bekämpfen. Es handle sich erst um den „Anfang“, fügte der Ex-Oligarch hinzu.

Letzteres dürfte tatsächlich die schmale Hoffnung für den Westen und die Ukraine sein. Der Mythos des unantastbaren Putin erhält gerade erste Kratzer. Prigoschin habe „ganz klar Putins Autorität untergraben, weil er das Kriegsmotiv Putins für den Überfall auf die Ukraine als unwahr bezeichnet hat“, sagte Experte Gerhart Mangott IPPEN.MEDIA. Auch das ist zunächst ein Hoffnungsschimmer. Er birgt aber auch weitere Gefahren. Niemand weiß, wie Putin unter Druck agieren wird. Und neben Prigoschin gäbe es in einem offenen Machtkampf weitere Akteure - einige von ihnen fordern nicht weniger, sondern mehr Eskalation im Krieg mit der Ukraine. Und gegen den Westen. (fn)