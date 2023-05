ORF-Kulturkampf in Österreich: Zeitungen laufen Sturm – Mehrkosten für Hunderttausende?

Aufschrei nach Regierungsplänen

ÖVP und Grüne stehen in Österreich im Kreuzfeuer. Diesmal geht es um den ORF - um Mehrkosten für viele Bürger. Und angeblich um die Medienvielfalt.

München/Wien - Was in Deutschland die GEZ war, ist in Österreich (noch) die „GIS“: Das Mittel zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks rund um den ORF. Und ein permanenter Zankapfel. Die oft tief gespaltene Wiener Regierung aus ÖVP und Grünen muss die Regelung nun anpassen - und hat in ein Wespennest gestochen, eher sogar in zwei.

Denn ab 2024 sollen nicht nur Haushalte mit Radio- und Fernsehapparat zahlen. Sondern alle. Zwar soll auch die Höhe der Abgabe sinken. Die Pläne schlagen in der Alpenrepublik dennoch hohe Wellen. Am Mittwoch (3. Mai) waren viele Tageszeitungen aus Protest über die Details mit leerer Titelseite erschienen. Und am Samstag (6. Mai) rechnete der Standard vor: Für rund 200.000 bisherige „GIS“-Zahler verdoppele sich die finanzielle Belastung mit den Regierungsplänen sogar.

Österreich streitet über den ORF: Geld soll nun aus „Haushaltsabgabe“ kommen

Der Hintergrund der Debatte: Der ORF soll nach den Plänen Regierung in Wien künftig über eine monatliche Haushaltsabgabe finanziert werden. Vorgesehen sei ein Betrag von 15,30 Euro, sagte Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) Ende April bei der Präsentation der ORF-Digitalnovelle. Bisher wurde eine „GIS“-Gebühr von 22,45 Euro pro Monat erhoben, die von jedem Haushalt zu zahlen war, der ein empfangsfähiges Radio- oder TV-Gerät besitzt.

Wer die ORF-Programme aber ausschließlich über das Internet bezog, musste bisher nichts bezahlen - soll nun aber ebenfalls zur Kasse gebeten werden. Das könnte nach Einschätzung des Kanzleramtes 525.000 Haushalte und 100.000 Firmen treffen. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte die bisherige Praxis als verfassungswidrig einkassiert. Die Finanzierung des ORF muss deshalb bis Ende 2023 neu geregelt werden. Laut Raab soll es bis Herbst Klarheit über die Abwicklung geben.

ORF-Abgabe sorgt für Zoff: Mehrkosten für Hunderttausende in Österreich wohl möglich

Für die Menschen im Land wichtig ist wohl vor allem die Höhe der Gebühren. Nach Recherchen des Standard gelten die bislang üblichen 22,45 Euro monatlich aber gar nicht für alle beitragspflichtigen Österreicher. Rund 206.000 Haushalten zahlten einen geringeren „Radio-Beitrag“, schrieb das Blatt am Samstag. Dieser betrage je nach Wohnort nur zwischen 6,31 und 7,91 Euro. Die Betroffenen müssten nun aber ebenfalls 15,30 Euro zahlen, mit Landesabgaben seien bis zu rund 20 Euro möglich. Insgesamt könnten dieser Rechnung zufolge also gut 700.000 Haushalte Mehrkosten erhalten.

Die Lage ist aber komplex. So könnten laut Standard Einkommensschwache weiter befreit bleiben. Bisher gelte das für 300.000 Haushalte. Und nach ORF-Daten sind rund drei Millionen Haushalte künftig tatsächlich günstiger unterwegs. Auch, weil Abgaben und die Mehrwertsteuer entfallen. Insgesamt soll der ORF dann jährlich 710 Millionen Euro erhalten - zugleich aber auch online und im Radio teils Werbebeschränkungen erhalten. 2023 sollen sich die ORF-Erlöse noch auf 1,03 Milliarden Euro belaufen. Nach offiziellen Angaben stammen davon aber nur rund 676 Millionen Euro aus der GIS-Abgabe.

Kulturkampf um den ORF: Zeitungen sehen „Medienvielfalt existenziell bedroht“

Das ist aber noch nicht alles. Auch für das Online-Angebot orf.at soll es Änderungen geben. So darf der ORF künftig auch reine Online-Inhalte sowie exklusive Digital-Inhalte anbieten. Geplant ist ein Anteil von 30 Prozent Textbeiträgen und 70 Prozent Bewegbild, wobei die Textbeiträge pro Woche auf 350 beschränkt werden sollen - was wiederum der ORF-Redaktionsrat für „problematisch“ hält. Derzeit werden rund 900 Meldungen produziert. Inhalte der „TVthek“ können künftig länger als sieben Tage abgerufen werden. „Wir wollen, dass der ORF künftig auch mehr junge Menschen erreicht und ein attraktiveres Online-Angebot zur Verfügung stellen kann“, sagte Raab.

Dagegen laufen Zeitungen und Online-Angebote Sturm. Ein außergewöhnlich großes Bündnis um Standard, Krone, Heute, Kurier, Salzburger Nachrichten und viele weitere bangte in einem offenen Brief um „Entwicklungsmöglichkeiten“ - und warnte vor einem „Meinungsmonopol“. Durch das ORF-Gesetz sei „die österreichische Medienvielfalt existenziell bedroht“, hieß es. Für Stirnrunzeln sorgte mancherorts auch, dass der ORF nun wohl für Social Media produzieren darf: Mit Gebührengeldern würden nun Inhalte für Unternehmen aus China und USA wie Google, Facebook oder Tiktok produziert, rügte Corinna Milborn, Chefin des privaten Senders Puls24.

Heftig zugange waren - wie auch in deutschen Debatten um den Rundfunkbeitrag - zugleich die Rechtspopulisten. FPÖ-Chef Herbert Kickl forderte am 1. Mai, der ORF solle aus Bundesmitteln finanziert werden und deutlich eingedampft. Entsprechendes habe man 2019 sogar schon einmal mit der ÖVP vereinbart gehabt.

Öffentlich-rechtlicher Dauerstreit: Auch in Deutschland gibt es immer wieder Zoff

Ministerin Raab hat aber auch einen harten Sparkurs für den ORF angekündigt. Eingespart werden sollen 325 Millionen Euro, unter anderem durch Einschränkungen bei Privilegien wie Sonderpensionen. Zudem sollen nach dem Vorbild der BBC die Gehälter der ORF-Mitarbeiter sowie die Nebentätigkeiten offen gelegt werden. Die Kürzungen schmecken dem ORF gar nicht. Weitere Kritik aus ORF-Reihen gab es, weil die Regierung den politischen Einfluss auf die Gremien nicht einschränken will.

Der ORF produziert als größter Medienanbieter des Landes vier Fernseh- sowie drei bundesweite und neun regionale Radioprogramme. Außerdem ist er der größte Genossenschafter der Austria Presse Agentur (APA). Laut ORF-Angaben nutzen bis zu 6,5 Millionen Menschen täglich die Angebote des ORF, das sind 85 Prozent der Bevölkerung. Auch im bayerischen Grenzgebiet erfreut sich der ORF großer Beliebtheit. Lange Zeit war ORF1 für viele Oberbayern auch die Quelle für kostenlose Champions-League-Übertragungen - oder für ein ausführliches Kinderprogramm am Nachmittag. Mittlerweile ist der Empfang eingeschränkt.

In Deutschland gibt es seit 2013 für die Haushalte den „Rundfunkbeitrag“. Die Neuerung bedeutete das Aus für die (fälschlich) so genannte GEZ-Gebühr. Auch der Rundbeitrag ist nicht mehr an den Besitz von Geräten gekoppelt. Der Streit um die Finanzierung von ARD, ZDF und Co. war damit aber nicht beendet. Die Höhe des Beitrags sorgt immer wieder für politische Eklats. Auch die FDP zeigte sich zuletzt bei ihrem Parteitag skeptisch und verlangte Kürzungen - wobei ein Europa-Abgeordneter mit dem Ruf nach einer Talkshow-Quote überraschte. (fn/rtr)

