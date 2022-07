Ost-Kongo: Demonstranten verwüsten Sitz der UN-Mission

Ost-Kongo: Demonstranten verwüsten Sitz der UN-Mission © Niyazz/IMAGO

Demonstranten haben im UN-Mission-Sitz östlich der Demokratischen Republik Kongo randaliert.

Kinshasa - Sie seien am Montag mit Gewalt in das Gebäude in der Stadt Goma eingedrungen und hätten Mobiliar zerstört sowie gestohlen, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur. Sicherheitskräfte hätten mit Tränengas und Schüssen reagiert. Die Polizei in der Provinz Nord-Kivu sagte der dpa, bei den Angreifern habe es sich um Kriminelle gehandelt, die die Demonstration für ihre Zwecke ausgenutzt hätten. Zivilgesellschaftliche Organisationen und die Partei von Präsident Félix Tshisekedi hatten zu der Demonstration in Goma aufgerufen. Hintergrund ist eine Äußerung des kongolesischen Senatspräsidenten Modeste Bahati von Mitte Juli. Er hatte die UN-Mission Monusco aufgefordert, den Kongo zu verlassen.

Die UN-Stabilisierungsmission ist seit mehr als 20 Jahren im Nordosten des Kongo stationiert. In dem zentralafrikanischen Land sollen nach Angaben der USA etwa 130 unterschiedliche bewaffnete Gruppen aktiv sein; vielen von ihnen geht es um die Kontrolle der wertvollen Bodenschätze des Landes. Der Kongo mit seinen rund 90 Millionen Einwohnern ist reich an Bodenschätzen wie Kupfer, Kobalt, Gold und Diamanten. (dpa)