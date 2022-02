OSZE: Anerkennung von Luhansk und Donezk verstößt gegen internationales Recht

Die OSZE hat die Anerkennung von Luhansk und Donezk scharf verurteilt. © Alexander Reka/ IMAGO

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat die Anerkennung der selbst ernannten ostukrainischen Volksrepubliken Donezk und Luhansk durch Russland als unabhängige Staaten scharf verurteilt.

Moskau - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat die Anerkennung der selbst ernannten ostukrainischen Volksrepubliken Donezk und Luhansk durch Russland als unabhängige Staaten scharf verurteilt. «Die Anerkennung wird nur weitere Spannungen schüren und wird die Bevölkerung, die in diesen Regionen lebt, vom Rest ihres Landes, der Ukraine, entzweien», heißt es in einer in der Nacht zum Dienstag veröffentlichten Mitteilung. «Dieser Schritt ist ein Verstoß gegen internationales Recht und gegen fundamentale OSZE-Prinzipien.» Zudem widerspreche er dem 2015 für die Ostukraine geschlossenen Friedensplan.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montagabend per Dekret die «Volksrepubliken Luhansk und Donezk» anerkannt. Außerdem ordnete er die Entsendung russischer Truppen in die Ostukraine an. Aus dem Westen kam scharfe Kritik. Die EU und die USA kündigten Sanktionen an. (dpa)