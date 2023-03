Joe Biden und First Lady Jill in Kanada eingetroffen

Teilen

Joe Biden ist zu einem Treffen mit Justin Trudeau in Kanada eingetroffen. © IMAGO / ZUMA Wire

Der US-amerikanische Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill sind in Kanada angekommen.

Washington/Ottawa - Der Regierungsflieger Air Force One mit dem Paar an Bord landete am Donnerstagabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Ottawa. Der in Scranton geborene Biden ist für politische Gespräche im Nachbarland. In Ottawa plant der Demokrat nach Angaben des Weißen Hauses an diesem Freitag ein bilaterales Gespräch mit dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau sowie eine Rede vor dem kanadischen Parlament. Für Biden ist es der erste Besuch in Kanada seit seinem Amtsantritt im Januar 2021. Für Donnerstagabend stand ein gemeinsames Essen der Bidens mit den Trudeaus auf dem Programm. (dpa)