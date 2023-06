Die Päpste: Franziskus und seine Vorgänger des 20. Jahrhunderts

8 / 12

1978 ging als das Dreipäpstejahr in die Geschichte ein. Auf Paul VI. folgte Johannes Paul I. (1912 bis 1978). Nach einem Pontifikat von nur 33 Tagen starb Johannes Paul I. in der Nacht vom 28. zum 29. September 1978. Albino Luciani, der aus armen Verhältnissen stammte, wurde in der Krypta des Petersdoms bestattet. Eine Obduktion seines Leichnams wurde sowohl von seiner Familie als auch vom Vatikan verweigert. Sein Tod ließ rasch zahlreiche Verschwörungstheorien aufkommen. In Italien erinnert man sich an ihn als „Papst des Lächelns“ und „Das Lächeln Gottes“. Johannes Paul I. wurde am 4. September 2022 seliggesprochen. © Imago