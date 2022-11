Pakistan: Neuer Armee-Chef ernannt

Teilen

Der bisherige pakistanische Armee-Chef Qamar Javed Bajwa. © Russian Foreign Ministry/ IMAGO

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif hat einen neuen Chef des Militärs ernannt. Dieser hat in Pakistan gemeinhin eine mächtige Stellung.

Islamabad - General Asim Munir löst nächste Woche den bisherigen Armeechef Qamar Javed Bajwa ab, teilte das Büro des Premiers am Donnerstag mit. Munir war bis 2019 Kopf des pakistanischen Geheimdienstes. Sein neues Amt als Armeechef tritt Munir in einer für das Land mit rund 220 Millionen Einwohnern schwierigen Zeit an. Pakistan hat weiter mit den Folgen der massiven Flutkatastrophe im Sommer zu kämpfen. Auch die Preise im Land stiegen zuletzt massiv an.

Gleichzeitig wächst die Sorge über politische Instabilität, denn der im April durch ein Misstrauensvotum gestürzte Ex-Premier Imran Khan bringt regelmäßig seine Anhänger auf die Straße. Erst vor wenigen Wochen wurde Khan bei einem von ihm veranstalteten Protestmarsch angeschossen und am Bein verwundet. Seinen Protestmarsch will er an diesem Wochenende dennoch fortsetzen. (dpa)