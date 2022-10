Pakistan: Ex-Premierminister ruft zu Protestmärschen auf

Pakistans Ex-Premierminister Imran Khan will eine „sanfte Revolution“ im Land erreichen. © picture alliance/dpa

Pakistans Ex-Premierminister Imran Khan will seine Absetzung anfechten und ruft zu einem Protestmarsch durch das ganze Land auf.

Islamabad - Ziel sei die Wahl einer neuen Regierung. «Wir wollen eine sanfte Revolution», sagte der Politiker am Dienstag. Der Protest soll am Freitag in der östlichen Stadt Lahore starten und über die Fernhandelsstraße «GT Road» die Hauptstadt Islamabad erreichen. Dort wird bereits geplant, den Marsch mit Hilfe von paramilitärischen Gruppen und Straßenblockaden aufzuhalten.

Erst kürzlich hat Imran Khan aufgrund eines Korruptionsskandals von der Wahlkommission eine Sperre für sein von ihm ausgeübtes Amt erhalten. Zuvor hatte er nach einem Misstrauensvotum im Frühjahr dieses Jahres bereits sein Amt als Premierminister abgeben müssen. Imran Khan macht jedoch eine ausländische Verschwörung für seinen Sturz als Premier in Pakistan verantwortlich und ruft seine Anhänger regelmäßig dazu auf, für Neuwahlen zu demonstrieren. (dpa)