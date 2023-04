Pakistan: Neun Menschen sterben bei Razzia gegen Taliban

Die pakistanische Polizei geht gegen die Taliban vor. Bei einer Razzia starb ein Polizist und acht militante Islamisten © Hussain Ali / IMAGO

Bei einer Razzia gegen die pakistanischen Taliban sind neun Menschen ums Leben gekommen.

Islamabad - Unter den Opfern seien acht der militanten Islamisten sowie ein Polizist, teilten die Streitkräfte am Donnerstag mit. Sicherheitskräfte stürmten demnach in der Nacht zum Donnerstag ein Taliban-Versteck in der Region Südwasiristan an der afghanischen Grenze, als es zu einem Schusswechsel kam.

Pakistanische Sicherheitskräfte gehen seit einiger Zeit wieder stärker gegen die Taliban in ihrem Land vor. Ende vergangenen Jahres hatten die pakistanischen Taliban (TTP) einen Friedensvertrag mit der Regierung in Islamabad für beendet erklärt und haben seitdem mehrere Anschläge für sich reklamiert. Im Januar starben in der Millionenstadt Peshawar nach einem Selbstmordanschlag der TTP mindestens 84 Menschen, die meisten davon Polizisten.

Die pakistanischen Taliban sind unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan. Ziel der TTP ist der Sturz der pakistanischen Regierung und eine stärkere Umsetzung des islamischen Rechts. Auch fordern sie eine Verringerung der Militärpräsenz in ehemaligen Stammesregionen des Landes. (dpa)