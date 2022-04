Palästinenser: Zwei Tote nach Beschuss durch Israels Militär

Ein bewaffneter israelischer Soldat hält auf seinem Posten in Hebron Wache. © Ilia Yefimovich/dpa

Ramallah/Tel Aviv - Zwei junge Männer sind nach palästinensischen Angaben nach Beschuss durch israelisches Militär gestorben.

Soldaten haben demnach einen 21-Jährigen im besetzten Westjordanland nahe Bethlehem erschossen. Er soll nach Armeeangaben eine Brandflasche auf vorbeifahrende Autos geworfen haben. Soldaten hätten daraufhin auf ihn geschossen, teilte das Militär am Montag mit.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, der Mann sei zuhause gewesen und ihm sei in den Rücken geschossen worden. Das Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigte seinen Tod. Wafa berichtete zudem, dass ein 17-jähriger Palästinenser an seinen Verletzungen gestorben sei - nach Beschuss durch Soldaten am Sonntag in Dschenin.

Berittene Polizisten patrouillieren auf der Promenade von Tel Aviv. In Israel verschärfen sich die Spannungen: Ein israelischer Soldat erschoss eine Palästinenserin, nachdem sie ihn mit einem Messer angegriffen hatte. © Ilia Yefimovich/dpa

Laut Armee hatten Soldaten dabei auf die Reifen von verdächtigen Autos geschossen. Geheimdienstinformationen hätten darauf hingewiesen, dass in einem der Autos die zwei Brüder des Attentäters von Tel Aviv vom Donnerstagabend gesessen hätten, hieß es. Die Soldaten seien während des Vorfalls zudem von einem Motorrad aus beschossen worden. Sie hätten zurückgeschossen.

Nach vier Anschlägen in Israel mit 14 Toten hat die israelische Armee ihre Anti-Terror-Aktivitäten im besetzten Westjordanland ausgeweitet. Mehrere Palästinenser wurden bei Militäreinsätzen getötet, aber auch bei ihren eigenen Anschlägen. Israel befürchtet weitere Gewaltakte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der Anfang des Monats begonnen hat. Erst am Donnerstag hatte ein Palästinenser aus dem Westjordanland in der Küstenmetropole Tel Aviv drei Menschen erschossen. dpa