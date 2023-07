Palmer beendet Auszeit mit Brief an Luisa Neubauer: „Frontalangriff auf Wohlstandsmodell“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Boris Palmer beendet seine politische Auszeit mit einem offenen Brief an Luisa Neubauer. Dieser enthält Zurechtweisungen und ein Angebot.

Tübingen – Vier Wochen Auszeit hatte sich Boris Palmer selbst auferlegt. Als Reaktion auf seine verbalen Entgleisungen im Disput mit Demonstranten vor einer Migrationskonferenz in Frankfurt. Zumindest in den letzten Tagen dieser Politik-Pause muss es den Tübinger Oberbürgermeister jedoch wieder in den Fingern gejuckt haben. Spätestens nach der Rede der Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf der 18. Tübinger Mediendozentur.

Kaum zurück am Arbeitsplatz, wandte Palmer sich nun in einem missbilligenden Brief an das bekannteste deutsche Mitglied von „Fridays for Future“. Das seitenlange Schreiben tauchte in der Welt auf und liegt auch der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor. Darin hält der ehemalige Grünen-Politiker der 27-Jährigen einen „Frontalangriff auf das westliche Wohlstandsmodell, dem heute fast die ganze Welt nacheifert“ vor.

Palmer schreibt an Neubauer: „Allgegenwärtigen, übermächtigen Gegner erschaffen“

Und weiter: „Aus einem mächtigen, aber isolierbaren Gegner, nämlich den Energiekonzernen, haben Sie so ohne Not einen allgegenwärtigen, übermächtigen Gegner erschaffen, nämlich nahezu alles, worauf die globale Wirtschaft und Gesellschaft fußen.“ Palmer betonte auch immer wieder, dass er und Neubauer grundsätzlich dieselben Ziele verfolgen, dabei jedoch ein moderateres Vorgehen angezeigt sei. Mit ihrem derzeitigen Vorgehen erweise Neubauer dem Klimaschutz dagegen einen Bärendienst, ist aus seinen Worten zu lesen.

Er halte es für „von vornherein aussichtslos und deshalb von vornherein falsch“, wenn Neubauer ihren Kampf auf fast alles ausweite, „was das Leben der meisten Menschen lebenswert macht und als erstrebenswert gilt“. Weiter betonte der 51-Jährige, die Nutzung fossiler Energie habe nicht nur den Nachteil der Erderwärmung mit sich gebracht, „sondern der Menschheit den Ausweg aus allgegenwärtiger Not und einem täglichen Überlebenskampf ermöglicht“.

Palmer zufolge ist ein „fossiles Übergangsstadium“ unabdingbar gewesen. Und: „Bis heute sind 90 Prozent des Weltenergiesystems fossil gespeist.“ Zwar gäbe es ohne die Förderung von Öl, Gas und Kohle „kein Klimaproblem, aber der Preis wäre Armut, Siechtum und Elend in großen Teilen der Welt“. Daher schlägt Palmer vor: „Wir sollten dabei bleiben, vernünftige Abwägungen zuzulassen und dabei auch Güter einzubeziehen, die uns selbst entbehrlich erscheinen.“

Wendet sich in aller Öffentlichkeit an Luisa Neubauer: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer missfällt das Auftreten der Klimaschützerin. © IMAGO / ULMER Pressebildagentur

Palmer über Verkehrswende: „Ohne Autos wird es absehbar nicht gehen, ohne Auspuff schon“

Auch die oft wiederholte Kritik der Klimaschützer an der Autofahrernation Deutschland adressierte der Politiker. In Personenkilometern gerechnet sei „rund 80 Prozent des Verkehrs in Deutschland Autoverkehr“. Palmers Schlussfolgerung: „Dieses CO2-Problem durch einen Wechsel des Verkehrsmittels zu lösen und zum Beispiel den ÖPNV mit seinen kümmerlichen acht Prozent Verkehrsleistung als Ersatz anzusehen, ist schlicht zum Scheitern verurteilt.“ Da helfe auch ein Neun-Euro-Ticket nicht.

Daher brauche es keine Verkehrs-, sondern nur eine Antriebswende. „Ohne Autos wird es absehbar nicht gehen, ohne Auspuff schon“, betonte Palmer.

Palmer und der Klimaschutz: Tübigens OB tritt für „universalistischen Ansatz“ ein

Er befürchtet auch, dass die Bundesrepublik bei einem zu radikalen Klimaschutz ziemlich allein auf weiter Flur stünde: „Aufstrebende Wirtschaftsmächte würden mit Handkuss übernehmen, was wir aufgeben, und dabei höhere Emissionen jederzeit in Kauf nehmen.“ Deshalb forderte der Schwabe „einen universalistischen Ansatz“. Dieser müsse so attraktiv sein „wie der von Ihnen bezeichnete fossile Lebensstil, nur eben ohne CO2-Emissionen“.

Neubauers Weg hingegen führe in die Irre. Die Aktivistin beschwöre „eine neue Gegnerschaft herauf, wo wir schon so weit waren, breite gesellschaftliche Bündnisse unter Einschluss aller relevanten Akteure auch aus der Wirtschaft zu schmieden“. Schließlich lud Palmer die Hamburgerin nach Tübingen ein, um ihr „zu zeigen, wie wir in nur 16 Jahren fast die Hälfte des CO2-Problems in der Stadt eliminiert haben und was wir dafür tun müssen, um bis 2030 den ganzen Weg zur Klimaneutralität gehen zu können“.

Auftritt in Schwaben: Luisa Neubauer sprach bei der 18. Tübinger Mediendozentur. © IMAGO / Eibner

Neubauer spricht in Tübingen: „Unbeschreibliche, planetare Verbrechen“

Neubauer hatte am 22. Juni bei der Tübinger Mediendozentur unter anderem von einer fossilen Macht und einer „Fossilität“ gesprochen. Unter anderem kritisierte sie, dass ÖPNV-Angebote wie das Neun-Euro-Ticket nur für wenige Monate galten, die Pendlerpauschale hingegen seit 1920 bestehe.

Außerdem sagte die engagierte Klimaschützerin: „Früher wurden große Verbrechen von bösen Menschen begangen. Heute wird das unbeschreibliche, planetare Verbrechen in unseren Lebensgrundlagen von Menschen begangen, die einfach ihre Träume verwirklichen wollen.“ Der Industrie sei es gelungen, den Menschen ein Lebensgefühl zu verkaufen, das auf der Nutzung von fossilen Brennstoffen fuße. So gebe es unzählige Werbespots, in denen sich Autos durch endlose schöne Landschaften fahren, was ein Gefühl von Freiheit vermitteln solle.

Mit ihrer Rede machte Neubauer jedoch lange nicht so viele Schlagzeilen wie nun Palmer mit seiner Reaktion. Während der Politiker in der Vergangenheit mit Äußerungen etwa zur Flüchtlingspolitik für Kontroversen sorgte, sammelte er mit seinem Management in der Corona-Pandemie sowie seiner kommunalen Umweltpolitik bundesweit Pluspunkte. Diesmal dürften ihm Schulterklopfer ebenso sicher sein, wie böse Blicke und Worte. (mg mit dpa)