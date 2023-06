„Habe Kraft geschöpft“: Palmer ist zurück – und setzt erste Erkenntnisse um

Von: Andreas Apetz

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ist nach einer einmonatigen Pause zurück im Amt. (Archivfoto) © ULMER Pressebildagentur/Imago Images

Einen Monat lang nahm sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer Zeit über sich selbst nachzudenken. Zum 1. Juli kehrt er ins Rathaus zurück.

Tübingen – Nach seinem Rassismus-Eklat an der Universität in Frankfurt kehrt der kontroverse Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer nach einer Verschnaufpause zurück ins Rathaus. „Die Auszeit von Boris Palmer endet mit dem Monat Juni“, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Der erste Tag nach seiner Auszeit ist demnach der kommende Samstag (1. Juli). Den regulären Dienstbeitrieb im Rathaus nehme er am darauffolgenden Montag wieder auf.

Plamer: Rückkehr nach Rassismus-Skandal und einem Monat Auszeit

Einen Monat lang nahm sich Palmer eine politische Pause, nachdem er bei einer verbalen Auseinandersetzung am Rande einer Migrationskonferenz Ende April in Frankfurt am Main. Dort wurde der Politiker von einer Protestgruppe aufgrund seiner Verwendungen des „N-Wortes“ mit „Nazi raus“-Rufen konfrontiert. Palmer wehrte die Protestrufe mit einem Judenstern-Vergleich ab: „Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi.“

Auch Weggefährten hatten Palmer wegen der Wortwahl in Frankfurt am Main scharf kritisiert. Unmittelbar nach seiner Äußerung trat der 50-Jährige, dessen Mitgliedschaft nach einem Parteiausschlussverfahren eigentlich nur noch bis Ende 2023 ruhen sollte, bei den Grünen aus. Kurz darauf kündigte Palmer eine Auszeit an und zog sich zunächst aus der Politik zurück, um die „zunehmend zerstörerischen Verstrickungen aufzuarbeiten“, hieß es in einem persönlichen Statement des Politikers Anfang Mai.

Da er weiteren Angriffen wie jenen in Frankfurt am Main ausgesetzt sein werde, bleibe nichts anderes übrig, als zu versuchen, sich selbst zu ändern. „Solange ich nicht sicher bin, neue Mechanismen der Selbstkontrolle zu beherrschen, die mich vor Wiederholungen sichern, werde ich alle Konfrontationen mit ersichtlichem Eskalationspotenzial durch Abstinenz vermeiden“, schrieb Palmer damals.

Palmer beendet Auszeit und will Erkenntnisse umsetzen

Am Montag (26. Juni) meldete sich Palmer gut gelaunt mit einem Post auf Facebook zurück. Auf der Plattform präsentierte er sich auf einem Foto, lächelnd, mit Vollbart, Sonnenbrille und Hut. Dazu die Überschrift „Gute Zeit“. Der Beitrag hatte bereits nach wenigen Stunden mehr als Tausend „Gefällt mir“-Angaben. Einen Tag später gab die Stadt Tübingen in einer offiziellen Pressemitteilung den Wiedereinstieg Palmers bekannt.

In der Mitteilung vom Dienstag (27. Juni) sprach Palmer erstmals über seine Auszeit: „Ich habe Kraft geschöpft, viele gute Gespräche geführt und die Zeit zum Nachdenken genutzt“, heißt es dort. Was das genau bedeutet, lässt der ehemalige Grüne bewusst offen. „Ein Ergebnis ist auch die Überzeugung, dass es gerade nicht dienlich wäre, dies nun ausführlich in der Öffentlichkeit zu erörtern.“ Wichtig sei nur, dass seine Auszeit Früchte trage. „Und das wird sich am besten an den künftigen Ergebnissen der gemeinsamen Arbeit im Tübinger Rathaus ablesen lassen.“

Ein weiterer Beitrag auf Facebook mit dem Titel „Freunde bleiben“ zeigt Palmer neben seinem Anwalt und Freund Rezzo Schlauch. Schlauch, früher selbst Grünenpolitiker, hatte sich nach den umstrittenen Äußerungen des Tübinger Oberbürgermeisters deutlich distanziert. „Da gibt es nichts mehr zu erklären, zu verteidigen oder zu entschuldigen“, sagte der Anwalt damals zum Palmers Rassismus-Eklat. Kurz darauf kündigte er Palmer seine „politische Loyalität und Unterstützung“ sowie seine juristische Vertretung.

Palmer pünktlich zum Fassanstich zurück

Nach der einmonatigen Pause scheinen sich die beiden Weggefährten wieder zu verstehen. Am Montag, dem 3. Juli, wird Palmer wieder im Tübinger Rathaus zu finden sein, doch der erste Termin wartet schon am Freitag (30. Juni). „Einzelne Termine nimmt er bereits ab Freitag, 30. Juni, wieder wahr“, sagte die Rathaus-Sprecherin. So wird Palmer etwa am Freitagabend bei der Eröffnung des Tübinger Sommerfestes auf dem Festplatz erwartet – und darf direkt zeigen, wie gut er sich in seiner Auszeit erholt hat: Nach Angaben der Veranstalter werde Palmer den Fassanstich „so routiniert und bravourös wie in den vergangenen Jahren“ erledigen, heißt es in der Einladung für das Fest. (aa/dpa)