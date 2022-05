WHO-Auswertung widerspricht Lauterbach: So ist Deutschland wirklich durch die Pandemie gekommen

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. © Annette Riedl/dpa

Ist Deutschland dank strenger Coronaregeln wirklich besser durch die Pandemie gekommen als andere Länder? Das hat Lauterbach oft betont, eine WHO-Auswertung lässt Zweifel aufkommen.

Hamburg – Wie gut ist Deutschland im Vergleich zu seinen Nachbarländern eigentlich durch die Pandemie gekommen? Gut, dachten viele bisher. Denn das ist es, was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in den vergangenen Monaten mehrfach bestätigt hat. Aber ist das wirklich so? In einer Auswertung der WHO wurde die sogenannte Übersterblichkeit ermittelt. Also wie viel Menschen pro 100.000 Einwohner mehr an Corona gestorben sind als erwartet wurde. Das Ergebnis überrascht.

Das Land Schweden, das von Anfang an einen lockeren Umgang mit Corona vorzog, hat beispielsweise eine deutlich geringere Übersterblichkeit als Deutschland, obwohl hierzulande lange ein strenger Kurs bei den Maßnahmen gefahren wurde.