Panne am Regierungsflieger: Baerbock muss umkehren

Annalena Baerbock © Florian Gaertner/Imago

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte auf ihrer Reise nach Australien erneut Probleme mit dem Regierungsflieger.

Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten - Wegen eines technischen Problems befand sich ihre Maschine am Montagmorgen noch in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie in Regierungskreisen in Berlin bestätigt wurde.

Ihr Flugzeug hatte dort in der Nacht zunächst eine Zwischenlandung zum Auftanken eingelegt. Nach dem Start in Abu Dhabi wurde jedoch entschieden, wegen des technischen Problems kehrt zu machen und wieder zu landen. Die Luftwaffe arbeite daran, das Problem so schnell wie möglich zu lösen, hieß es in Berlin.



Baerbock war am Sonntag zu einer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi aufgebrochen. Auch bei der Golfreise der Außenministerin im Mai hatte es technische Probleme mit der Regierungsmaschine gegeben. Damals musste Baerbock ihren Aufenthalt im Emirat Katar um einen Tag verlängern, weil der Luftwaffen-Airbus wegen eines platten Reifens nicht wie geplant den Rückflug antreten konnte. ju