Weihnachtssong, Nato-Versprecher, bimmelnde Handys: Gleich mehrere Zwischenfälle bei Scholz-Pk

Von: Nadja Zinsmeister

Während der Sommer-Pressekonferenz von Olaf Scholz kam es gleich zu mehreren Pannen. Eine Störung sorgte für weihnachtliche Stimmung beim Kanzler.

Berlin - Weihnachtliche Stimmung auf der Sommer-Pressekonferenz von Olaf Scholz: Am Freitag ist für einige Minuten das Weihnachtslied „Jingle Bells“ durch den gesamten Saal ertönt, in dem eigentlich ernste Themen über die Innen- und Außenpolitik der Bundesrepublik besprochen werden sollten. Es war nicht die einzige Panne, doch der Kanzler nahm das Geschehen mit Humor.

Weihnachtssong mitten in Scholz Pressekonferenz – „glaube, das ist kein Cyberangriff“

Während Olaf Scholz (SPD) im Saal der Berliner Bundespressekonferenz gerade dabei war, Fragen von Journalisten zu beantworten, störte plötzlich ein unbekanntes Hintergrundgeräusch die Konferenz. Moderatorin Corinna Buschow vermutete zunächst noch einen quietschenden Stuhl oder eine Kamera als Ursache. Doch das Geräusch blieb standhaft.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte während seiner Sommer-Pressekonferenz gleich mehrere Gründe zum Lachen. © Michael Kappeler/dpa

Zehn Minuten später war das melodische Piepsen noch immer nicht verschwunden. Da unterbrach die Moderatorin Scholz mitten in einer Antwort zum Mindestlohn. Sie entschuldigte sich für die Störung und wollte dem Problem auf den Grund zu gehen: „Jetzt sind alle ganz still und derjenige oder diejenige wird erwischt“, sagte sie. Der Bundeskanzler nahm die Störung mit Humor. Ihn erinnerte das Pfeifen an ein bekanntes Weihnachtslied. „Wer seinen Klingelton auf ‚Jingle Bell‘ eingestellt hat, der isses“, analysierte Scholz und sorgte damit für Lacher.

Pannen-Pressekonferenz um Scholz: Bundeskanzler leistet sich „Nato-Versprecher“

Kurz darauf wurde der Verursacher des Störgeräusches ertappt. Es hat sich um das Handy eines Fotografen gehandelt, der daraufhin versuchte, den Pfeifton auf seinem Telefon abzuschalten. Er scheiterte jedoch. Buschow musste ihn mehrfach auffordern, den Saal zu verlassen, damit die Pressekonferenz mit dem Kanzler weiter gehen konnte. Scholz ergänzte mit einem Schmunzeln: „Ich glaube, das ist jetzt kein Cyber-Angriff.“

Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland waren die Pannen an diesem Tag aber noch nicht vorbei. So habe wenig später noch einmal ein weiteres Handy eines Journalisten geklingelt. Und Scholz leistete sich im Laufe der Pressekonferenz noch einen Versprecher: Ein schwedischer Journalist stellte dem Kanzler eine Frage zum Nato-Beitritt von Schweden. Scholz antwwortete: „Ich unterstütze den Nato-Beitritt der Ukraine.“ Der Fehler sei Scholz schnell aufgefallen und er habe ihn laut der Zeitung „mit einem Grinsen“ korrigiert. (nz mit Agenturmaterial)