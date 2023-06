Ein Panzer, der keiner ist: USA stellen neuartiges Infanterie-Kampffahrzeug vor

M10 Booker Combat Vehicle

Die amerikanischen Streitkräfte stellen ein neues Kampffahrzeug vor. Obwohl es aussieht wie ein Panzer, ist das M10 Booker Combat Vehicle offiziell keiner.

Arlington – Im Angesicht des Ukraine-Kriegs rüsten momentan viele Länder wieder auf. So erhält zum Beispiel die deutsche Bundeswehr Feuerkraft durch neue Radpanzer von der Münchener Firma Krauss-Maffei Wegmann. Auch die USA stellten jetzt ein neues Kampffahrzeug für zukünftige Konflikte vor. Das M10 Booker Combat Vehicle soll im Ernstfall Infanterieeinheiten unterstützen und sieht aus wie ein Panzer. Offiziell ist es aber keiner.

„Der M10 Booker ist ein gepanzertes Fahrzeug, das unsere Infanterie-Kampfteams unterstützen soll, indem es Befestigungen, Geschützsysteme und Grabenrouten zerstört und in zweiter Linie Schutz vor gepanzerten Fahrzeugen des Gegners bietet“, sagte Generalmajor Glenn Dean, Programmverantwortlicher für Bodenkampfsysteme der US-Armee. Das Kampffahrzeug, dessen Auswahl und Beschaffung vier Jahre dauerte, soll laut der Internetplattform Military.com eine Mischung aus einem kleinen Abrams-Panzer und einem sowjetischen BMP-2 Schützenpanzer sein.

+ Das neue M10 Booker Combat Vehicle solle eine Mischung aus einem Abrams-Panzer (Foto) und einem sowjetischen Schützenpanzer BMP-2 sein. (Symbolbild). © IMAGO / NurPhoto

M10 Booker Combat Vehicle: Neues Kampffahrzeug der USA soll die Infanterie schützen

Seinem Namen verdankt das neue Fahrzeug Staff Sergeant Stevon Booker, der am 5. April 2003 in einem Abrams-Panzer in Bagdad im Irak getötet wurde. Außerdem ist das M10 Booker Combat Vehicle nach Robert Booker benannt, der im Zweiten Weltkrieg am 9. April 1943 in Tunesien fiel und dafür mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet wurde. Da beide Soldaten unter starkem Infanteriefeuer umgekommen seien, unterstreicht es laut dem Pentagon die Wichtigkeit solcher Fahrzeuge.

Obwohl das M10 Booker Combat Vehicle einem Panzer ähnelt, sei es eher ein Kampffahrzeug. Dean Bush, stellvertretender Sekretär des Heeres für Beschaffung, Logistik und Technologie sagte: „Dies ist ein Kampffahrzeug. Die historische Aufgabe von leichten Panzern ist es, Aufklärungsaufgaben zu erfüllen. Der M10 ist nicht für diese Aufgabe geeignet, auch wenn er so aussieht, riecht und sich anfühlt wie ein leichter Panzer.“ (Jakob von Sass)

