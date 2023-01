Panzerstreit und Ukrainepolitik: Amerika (ver-)zweifelt an Germany

Merkur-Kommentar

Von Georg Anastasiadis

Von „Partners in Leadership“ wurde einst in USA und Deutschland geredet. Die zögernde Haltung im Ukraine-Krieg zeigt schmerzlich, dass Berlin dazu nicht wirklich in der Lage ist. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

„Deutschland muss eine starke Führungsrolle einnehmen“, und dazu brauche es eine „starke Bundeswehr“, verlangt SPD-Chef Lars Klingbeil in seiner neuen außenpolitischen Standortbestimmung für die Partei. Das klingt wie ein freundlicher Schubser für seinen zaudernden Kanzler und wie ein kräftiger Tritt in den Allerwertesten von Fraktionschef Rolf Mützenich – und so ist es wohl auch gedacht. Denn da, wo Offizierssohn Klingbeil seine SPD haben will, in der neuen Realität nach der Zeitenwende, sind viele in seiner Partei noch längst nicht angekommen. Mützenich, mittlerweile eine tragische SPD-Figur, träumt noch immer von einer Sonderverständigung mit dem alten Freund Russland und hat das mit seinen Tiraden gegen die Befürworter von Kampfpanzerlieferungen noch einmal auf peinliche Weise bestätigt. Mit seiner maßlosen Attacke auf FDP und Grüne, die er bezichtigte, sie würden „morgen nach Flugzeugen und Truppen schreien“, dürfte er selbst im vorsichtigen Kanzleramt für Erschrecken gesorgt haben.

Ein drittes Mal in nur 105 Jahren muss Amerika für Frieden auf dem alten Kontinent sorgen

Dort weiß man natürlich, dass Deutschland am Ende um die Entsendung von Kampfpanzern in die Ukraine nicht herumkommen wird. Die Frage ist nur, ob es dem Kanzler zuvor gelingt, auch die USA ins Boot zu holen, wofür in der Sache vieles spricht. Die zwischen Ostalgie, Putin-Panik und neuem Realismus schwankende Politik der SPD hat der britische Historiker Timothy Garton Ash so beschrieben: „Die deutsche Position ist äußerst verwirrt, weil das alte Denken tot ist, aber Neues noch nicht entstanden ist.“

Das ist nicht nur für die Ukraine, die in Putins Schwitzkasten zu sterben droht, ein großes Problem. Wieder erkennt die Welt, dass Europa nicht in der Lage ist, sein Schicksal zu gestalten. Ein drittes Mal in nur 105 Jahren muss Amerika für Frieden auf dem alten Kontinent sorgen. Die Führung, die Klingbeil von Berlin verlangt, gibt es in Wahrheit nur aus Washington. Die „Partners in Leadership“, zu denen der alte Bush die Deutschen 1989 ernannte, waren nur eine Schönwetterveranstaltung.

