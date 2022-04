Papst empfängt Ungarns Präsident Orban

Teilen

Bei seinem ersten Besuch nach Antritt der neuen Amtszeit sprachen Viktor Orban und Papst Franziskus über die ungarischen Friedensbemühungen und die Flüchtlingsfrage © IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Papst Franziskus hat Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban zu seinem ersten offiziellen Besuch im Vatikan empfangen, nachdem dieser im April wiedergewählt worden war.

Rom - Das Oberhaupt der katholischen Kirche habe den 58-Jährigen auch auf die Arbeit Ungarns bei der Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen angesprochen, hieß es im Anschluss am Donnerstag. Orban habe von Franziskus Unterstützung für die ungarischen Friedensbemühungen erbeten, schrieb sein Sprecher später auf Twitter. Der ungarische Botschafter am Heiligen Stuhl sprach in dem sozialen Netzwerk von einem «langen und freundlichen Treffen».

Auf einem vom Vatikan verbreiteten Video war zu sehen, wie der konservative Fidesz-Politiker aus Budapest und der Papst Geschenke austauschten. «Wir warten auf Sie», sagte Orban am Ende der Privataudienz auf Englisch. Über eine Reise des Papstes nach Ungarn wurde schon spekuliert. Zuletzt reiste der 85-Jahre alte Argentinier im vergangenen September wegen eines großen Kirchenkongresses lediglich für wenige Stunden in die ungarische Hauptstadt Budapest und flog anschließend in die Slowakei weiter. Damals forderte Franziskus von Ungarn mehr Offenheit bei der Aufnahme von Migranten - ein Thema bei dem Orban und der Papst unterschiedliche Ansichten vertraten. (dpa)