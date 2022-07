Papst entkräftet Rücktrittsgerüchte

In Rom dementiert der Papst Gerüchte um seinen Rückzug und spricht über einen möglichen Besuch in Moskau und der Ukraine

Rom - Papst Franziskus hat Gerüchte über einen bevorstehenden Rücktritt im August zurückgewiesen. «Das kam mir nie in den Sinn», sagte das katholische Kirchenoberhaupt in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die Spekulationen waren aufgekommen, weil Franziskus für Ende August die Kardinäle aus allen Teilen der Welt - diese wählen im Konklave den Papst - nach Rom berufen hatte und zu dieser Zeit auch einen Besuch im italienischen L‘Aquila plant, wo Papst Coelestin V. begraben liegt. Dieser war der erste Papst in der Geschichte, der zu Lebzeiten sein Amt niederlegte.

Dass Papst Franziskus eines Tages zurücktreten könnte, ist jedoch kein Geheimnis. Bedingung dafür wäre für ihn, dass er sein Amt wegen seiner Gesundheit nicht mehr ausüben könnte. «Wir wissen es nicht», entgegnete er auf die Frage, wann er glaube, dass das so weit sei. «Gott wird das sagen.»

Franziskus räumte auch damit auf, dass während seiner Darm-Operation vor etwa einem Jahr Krebs entdeckt worden sei. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, sagte der Argentinier. Man habe ihm nie etwas von Krebs gesagt. Die Gerüchte wies er als Schulhof-Klatsch zurück.

Derzeit plagt den Pontifex sein schmerzendes Knie, weswegen er seine für Anfang Juli geplante Afrika-Reise verschieben musste. Die Schmerzen stammen ihm zufolge von einem kleinen Bruch im Knie, den er sich zuzog, als er während einer Bänderentzündung stolperte. Operieren lassen wolle er sich jedoch nicht, weil er nach dem zurückliegenden Eingriff Nebenwirkungen von der Narkose hatte. «Es geht mir langsam immer besser», sagte Franziskus.

Rom: Papst Franziskus denkt über Reise nach Russland und in die Ukraine nach

Papst Franziskus erwägt eine Reise nach Moskau und in die von Russland angegriffene Ukraine. In die Ukraine zu fahren, sei jetzt möglich, sobald er von seiner Kanada-Reise Ende Juli zurück sei, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters (Montag). «Die erste Sache ist, nach Russland zu reisen und dort irgendwie zu helfen», erklärte der 85-Jährige weiter. Er würde aber gerne beide Hauptstädte, also Kiew und Moskau, besuchen. Der Vatikan bemüht sich schon länger um eine Vermittlerrolle in dem Konflikt.

Laut Franziskus liefen in der Vergangenheit bereits Gespräche zwischen dem Heiligen Stuhl und Moskau. Die russische Seite fand ihm zufolge damals allerdings, dass es nicht die richtige Zeit für einen Besuch des Heiligen Vaters war. Franziskus dachte nach eigener Aussage, Russlands Präsident Wladimir Putin würde ihm ein «kleines Fenster geben, um dem Frieden zu dienen».

Seit Jahrzehnten versuchen Päpste schon, nach Moskau zu reisen, was bislang jedoch nie klappte. Franziskus verurteilte den russischen Angriffskrieg in der Ukraine immer wieder in seinen öffentlichen Ansprachen, nannte Russland darin aus diplomatischen Gründen jedoch nicht beim Namen. (dpa)