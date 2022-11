Papst Franziskus: 39. Auslandsreise geht nach Bahrain

Papst Franziskus besteigt am Flughafen Fiumicino in Rom ein Flugzeug, bevor er zu einer viertägigen Reise nach Bahrain aufbricht. © IMAGO/Vatican Media

Papst Franziskus ist in Bahrain gelandet – Treffen mit König Hamad bin Issa Al-Chalifa.

Rom - Am Donnerstagnachmittag landete die Maschine des Oberhaupts der katholischen Kirche mit Journalisten und der Vatikan-Delegation an Bord in dem Golfstaat. Später standen Treffen mit König Hamad bin Issa Al-Chalifa, Vertretern der Zivilgesellschaft und dem diplomatischen Korps auf dem Plan. Franziskus ist der erste Papst, der das Königreich am Persischen Golf besucht.

Während des Flugs ging der Argentinier wegen seines Knieleidens nicht wie sonst durch die Reihen, um die mitreisenden Medienvertreter zu begrüßen, wie mitreisende Journalisten berichteten. In Bahrain will der 85-Jährige den Dialog mit dem Islam vertiefen. Am Freitag spricht er auf der Abschlussveranstaltung eines interreligiösen Forums. Wegen der Menschenrechtslage vor Ort erhoffen sich Organisationen, dass der Pontifex dieses Thema ansprechen wird. (dpa)