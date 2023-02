Papst Franziskus fliegt in den Südsudan

Papst Franziskus traf Bischöfe der Bischofskonferenz der Demokratischen Republik Kongo (CENCO) in Kinshasa. © IMAGO/©VATICAN MEDIA /CPP / ipa-agenc

Papst Franziskus ist nach seinem dreitägigen Besuch in der Demokratischen Republik Kongo nun in Richtung Südsudan weitergeflogen.

Kinshasa - Dort sollte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Freitag gegen 15.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MEZ) in der Hauptstadt Juba landen. Die christlich geprägte Republik hofft, dass der Besuch des Heiligen Vaters helfen kann, die Gewalt und die Konflikte in vielen Teilen des Landes einzudämmen oder zu beenden.

Bevor der Pontifex am Freitag in Kinshasa losflog, traf er sich in der kongolesischen Hauptstadt noch mit Bischöfen des Landes, das er «das grüne Herz Afrikas» und «eine Lunge für die ganze Welt» nannte. Franziskus ermutigte die Bischöfe in ihrer Arbeit. Die katholische Kirche ist populär in dem Land mit mehr als 100 Millionen Einwohnern - das zeigte sich auch an der Euphorie, die dem Papst bei seinem Besuch entgegengebracht wurde. «Danke, denn ihr seid eine Lunge, die der Weltkirche Atem verleiht!», sagte der Papst. (dpa)