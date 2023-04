Papst Franziskus warnt vor „grassierender Ungerechtigkeit“ – Predigt hält er im Sitzen

Sein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt hatte jüngst für Aufsehen gesorgt. Doch nun gab es eine stimmungsvolle Ostermesse mit Papst Franziskus.

Update vom 9. April, 11.59 Uhr: Rund 45.000 Gläubige waren gekommen: Papst Franziskus hat auf dem Petersplatz in Rom die traditionelle Ostermesse gefeiert. Das Oberhaupt der katholischen Kirche ihr zwar offiziell vor, zelebriert wurde sie allerdings von Giovanni Battista Re, Dekan des Kardinalskollegiums.. Das teilte der Heilige Stuhl mit.

Papst Franziskus verfolgte die Messe großteils im Sitzen. Unter großem Jubel wurde er anschließend mit dem Papamobil an den Menschenmassen vorbeigefahren – viele Gläubige riefen laut „Viva il Papa!“ („Es lebe der Papst!“). Der Pontifex wird später an diesem Sonntag von der mittleren Loggia aus seine Osterbotschaft verkünden und den Segen „Urbi et Orbi“ spenden.

Papst Franziskus im Vatikan: Messe von Ukraine-Krieg überschattet

Erstmeldung vom 9. April: Rom – Papst Franziskus feiert an diesem Sonntag (9. April) die Ostermesse auf dem Petersplatz in Rom. Im Anschluss daran verkündet das Oberhaupt der 1,3 Milliarden Katholiken weltweit seine traditionelle Osterbotschaft und spendet den Segen „Urbi et Orbi“ („Der Stadt und dem Erdkreis“).

Papst Franziskus während der Messe am Ostersonntag am Altar auf dem Petersplatz.

Die Messe ist der Höhepunkt der Osterfeiertage. Die Feierlichkeiten im Vatikan und überall in der Welt werden auch in diesem Jahr vom Ukraine-Krieg überschattet. Bei der traditionellen Kreuzweg-Prozession in Rom am Karfreitag hatte der Papst sich erstmals vertreten lassen. Er war erst vor wenigen Tagen wegen einer infektiösen Bronchitis aus dem Krankenhaus entlassen worden. Am Freitag leitete der 86-Jährige aber die Karfreitags-Liturgie im Petersdom. Am Samstag feierte er mit rund 8000 Gläubigen im Petersdom die Osternacht.

Ostermesse 2023: Franziskus warnt vor „grassierender Ungerechtigkeit“

Das Oberhaupt der katholischen Kirche geißelte in seiner Predigt die „grassierende Ungerechtigkeit“ und die „eisigen Winde des Krieges“, die nach seinen Worten in der Welt herrschen. Das Osterfest ermutige jedoch die Menschen und spende ihnen Hoffnung. „Es motiviert uns, vorwärts zu gehen, das Gefühl der Niederlage hinter uns zu lassen, und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken, weil Christus auferstanden ist und den Verlauf der Geschichte verändert hat.“

Messe an Ostersamstag: Papst hält Predigt im Sitzen

In der Heiligen Nacht vor dem Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi nach dessen Tod am Kreuz. Franziskus taufte wie üblich im Rahmen der Osternachtsmesse acht Erwachsene. Unter ihnen waren drei Albaner, zwei Menschen aus den USA sowie aus Nigeria, Venezuela und Italien. Der Pontifex verfolgte den Gottesdienst großteils im Sitzen. Auch seine Predigt hielt der 86-jährige Argentinier sitzend auf einem Sessel. (AFP/dpa/frs)