Papst Franziskus: Pläne für Reise in die DR Kongo und den Südsudan

© Tiziana Fabi / dpa

Papst Franziskus reist im Sommer für knapp eine Woche nach Afrika.

Rom - Das Oberhaupt der katholischen Kirche fliegt am 2. Juli zunächst in die Demokratische Republik Kongo, wie der Heilige Stuhl in Rom am Donnerstag mitteilte. Dort will der Pontifex die Hauptstadt Kinshasa und die Großstadt Goma besuchen. Am 5. Juli geht es weiter in den Südsudan und in die Hauptstadt Juba, ehe am 7. Juli die Heimreise ansteht. Die weiteren Details der Reise werden noch ausgearbeitet, hieß es.

Der Vatikan plant schon seit Jahren eine Reise in die beiden Staaten in Zentralafrika. Im vorigen Dezember hatte Kurienerzbischof Paul Richard Gallagher - als Sekretär für die Beziehungen mit den Staaten so etwas wie der Außenminister im Kirchenstaat - den bitterarmen und von jahrelangen, blutigen Konflikten gezeichneten Südsudan besucht.

Als erste Apostolische Reise des Papstes steht in einem Monat (2./3. April) ein zweitägiger Trip nach Malta auf dem Programm. (dpa)