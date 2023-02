Papst Franziskus plant Reise nach Ungarn

Papst Franziskus reist Ende April nach Ungarn. © IMAGO/Giuseppe Lami

Wie der Heilige Stuhl mitteilte, plant Papst Franziskus vom 28. bis 30. April nach Ungarn zu reisen.

Rom - In der Hauptstadt Budapest stehen neben einem Gespräch mit Ministerpräsident Viktor Orban auch Treffen mit Migranten auf dem Programm. Am letzten Tag will der Papst eine öffentliche Messe zelebrieren.

Franziskus war im Rahmen einer Slowakei-Reise im Herbst 2021 für einige Stunden schon in Budapest. In diesem Jahr besuchte der 86-Jährige die afrikanischen Länder Demokratische Republik Kongo und Südsudan. Anfang August wird der Papst beim Weltjugendtag in Lissabon erwartet. Im September will er in die Mongolei.

Erzbischof kündigt weitere Untersuchungen zu Missbrauch in Kirche an

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße hat nach der Veröffentlichung einer Studie zu sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche in Mecklenburg von 1946 bis 1989 weitere Untersuchungen für den ganzen Norden angekündigt. «Wir werden als Erzbistum in Abstimmung mit der Aufarbeitungskommission und dem Betroffenenrat weitere Untersuchungen in Auftrag geben, die das ganze Gebiet des heutigen Erzbistums und die gesamte Zeit bis heute in den Blick nehmen», sagte Heße am Montag in Hamburg.

Die am vergangenen Freitag in Schwerin vorgestellte Studie zu Mecklenburg hatte eine Vielzahl von Übergriffen auf Kinder und Jugendliche durch Priester ergeben. Heße sagte, ihm sei deutlich geworden, wie sehr sexualisierte Gewalt mit geistlichem und Machtmissbrauch und mit brutaler körperlicher Gewalt zusammenhänge. Die Forscher hatten 40 Betroffene und 19 Beschuldigte ermittelt, gehen aber von einer höheren Dunkelziffer aus.

Heße sagte: «Auch wir im Erzbistum Hamburg müssen zur Kenntnis nehmen, dass kirchliche Verantwortungsträger nach unserem heutigen Wissen nicht angemessen gehandelt haben.» Täter seien nicht konsequent zur Rechenschaft gezogen und Schutzbefohlene nicht ausreichend geschützt worden. Die Forscher kamen zu der Erkenntnis, dass der staatliche Druck auf die Kirche in der DDR die Vertuschung von Missbrauchsfällen begünstigt hat. Heße sprach sich für mehr Kontrolle und Teilung kirchlicher Macht aus. (dpa)