Papst Franziskus trifft sich in Bahrain mit dem wichtigen Vertreter des Islams

Teilen

Papst Franziskus bei der Begrüßungszeremonie in Bahrain © Independent Photo Agency Int.

Papst Franziskus wird am zweiten Tag seines Besuchs in Bahrain zum Abschluss eines interreligiösen Forums sowie von wichtigen Vertretern des Islams erwartet.

Der 85-Jährige will bei dem Forum am Freitagvormittag (Ortszeit) auch eine Rede halten. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird zudem am Nachmittag (Ortszeit) unter anderem den Großimam der einflussreichen Al-Ashar-Universität in Kairo, Ahmed Mohammed al-Tajjib, treffen. Es ist nicht die erste Begegnung der beiden.

Franziskus ist der erste Papst, der in den Golfstaat Bahrain reist. Der Besuch dient ihm als Möglichkeit zum Dialog mit der muslimischen Welt. In dem kleinen Golfstaat regiert ein sunnitisches Herrscherhaus, die Bevölkerung gehört aber mehrheitlich der schiitischen Strömung des Islams an. Das sorgte in der Vergangenheit für Spannungen. Die katholische Glaubensgemeinde in dem Land umfasst rund 80 000 Menschen. Bahrain steht wie andere Golfstaaten wegen seiner Menschenrechtslage in der Kritik. (dpa)