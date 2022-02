Papst Franziskus verurteilt Mobbing: «Der Tratsch zerstört die Identität»

Papst Franziskus © FILIPPO MONTEFORTE/AFP/APA-PictureDesk

Papst Franziskus hält Tratsch und Mobbing für große Gefahren unserer Gesellschaft. Als exklusiver Interviewgast in einer italienischen TV-Sendung verurteilte der 85-Jährige am Sonntag die Aggressivität unserer Zeit, etwa bei Kindern.

Rom - Papst Franziskus hält Tratsch und Mobbing für große Gefahren unserer Gesellschaft. Als exklusiver Interviewgast in einer italienischen TV-Sendung verurteilte der 85-Jährige am Sonntag die Aggressivität unserer Zeit, etwa bei Kindern. «Ich denke an die Schulen, an Mobbing», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Manchmal gehe die Aggressivität von kleinen Dingen aus, etwa von Tratschereien, die der Argentinier schon seit jeher scharf verurteilt. Üble Nachrede könne Familien und Gemeinschaften spalten. «Der Tratsch zerstört die Identität», mahnte Franziskus. Auf die Frage von Moderator Fabio Fazio, warum Gott es zulasse, dass Kinder leiden müssten, sagte der Papst: «Dafür habe ich keine Erklärung. Ich habe meinen Glauben, versuche Gott, meinen Vater, zu lieben. Aber warum Kinder leiden, darauf habe ich keine Antwort.» (dpa)