Papst-Intimus Gänswein beklagt Benedikt-„Zerrbilder“ – und reagiert auf harte Kritik

Teilen

Anfang des Jahres wurde Kritik an Gänsewein, Papst-Intimus des verstorbenen Papstes Benedikt, laut. Grund war sein Buch, ein Nachruf an Benedikt.

München – Nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hatten Aussagen von dessen Privatsekretär Georg Gänswein Anfang des Jahres für große Unruhe in der katholischen Kirche gesorgt. So stand der Geistliche auf einmal im Kreuzfeuer der Kritik. Gänswein hatte damals offenbart, dass Benedikt mit den Entscheidungen seines Amtsnachfolgers nicht glücklich gewesen sei. Diese Äußerung zog eine Welle der Kritik hochrangiger Kirchen-Amtsträger nach sich. Auch Gänsweins vor wenigen Tagen erschienene Buch „Nicht als die Wahrheit“ sorgte nicht nur bereits vor Veröffentlichung für Kritik und brachte dem Erzbischof des Vatikans den Vorwurf ein, sich den medialen Schwung um den Tod des Papstes für das Buch zunutze machen zu wollen.

Die Veröffentlichung seines Buches kurz nach dem Tod von Benedikt habe Gänswein selbst „völlig überrascht, ja erschüttert“, erklärte dieser nun gegenüber der Deutschen Presse Agentur in einem Interview. Es habe ihn beschämt, dass dadurch notwendigerweise eben dieser Eindruck entstehen musste. Bei der Veröffentlichung habe er allerdings nicht mitbestimmen dürfen, so der Geistliche. Ursprünglich hatte Gänswein laut eigener Aussage an eine Veröffentlichung mit einigem zeitlichen Abstand gedacht. „Aber der Zug war bereits abgefahren.“ Bei der Vorstellung seines Buches sei es ihm auch darum gegangen, ein bestimmtes Narrativ bei der posthumen Bewertung Benedikts zu verhindern beziehungsweise seine eigene Stimme in dieser mit einzubringen. Der Titel „Nichts als die Wahrheit“ käme nicht von irgendwoher, sagt Gänswein.

Georg Gänswein erntete mit der Veröffentlichung seines Buches viel Kritik. © IMAGO/Italy Photo Press

Gänswein wollte Kritik und Zerrbilder über Papst Benedikt entkräften

„Das Ziel meines Buches, die Absicht ist es, schlichtweg Benedikt so darzustellen, wie er war.“ Darum habe er auch den Titel für sein Buch gewählt, „weil es eben eine ganze Reihe von Zerrbildern über Papst Benedikt herumgeistern, vor allem in seinem Heimatland“. Durch das Buch hatte Gänswein darstellen wollen, dass diese Stereotypen einseitig und größtenteils unbegründet seien. Gänswein habe befürchtet, dass sich nach dem Tod Benedikts diese Stereotypen nur noch weiter zementieren würden. „Dagegen wollte ich meine Stimme erheben und meine Sicht zur Kenntnis bringen.“ Das sei er dem Ansehen und dem Andenken von Papst Benedikt schuldig gewesen, so Gänswein.

Allerdings kommt auch aus dem Vatikan Kritik an Gänsweins Berichten über Meinungsverschiedenheiten zwischen Papst Franziskus und Papst Benedikt. So äußerte sich auch Papst Franziskus zu den Enthüllungen Gänsweins. Laut Gänsweins Buch sei es allerdings weniger ein Problem gewesen, sondern vielmehr die entsprechenden Fangemeinden, die sich daraufhin hinter die beiden Päpste gestellt hätten und sich zunehmend kontrovers gegenüberstanden. Allerdings habe Gänswein zu keiner Zeit eine Spannung oder „ein Nicht-Einverstanden-Sein“ bemerken können, wie er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagt. Die Fangemeinden der beiden Päpste hätten sich vielmehr „gegenseitig provoziert und es entwickelte sich eine Dynamik, die mitunter den Eindruck erweckt hat: Ich halte es mit Franziskus, ich halte es mit Benedikt. Offensichtlich, dass weder Papst Franziskus noch Benedikt daran gelegen war, den Kontrahenten Nahrung zu liefern.“ (Niklas Müller)