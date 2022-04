Papst ein „alter Mann“ und „realitätsfremd“? Neuer Eklat um Kölner Skandal-Kardinal Woelki

Von: Stella Henrich

Der Kölner Kardinal Woelki arbeitet derzeit auf Probe. Dennoch schießt der Geistliche intern angeblich scharf gegen den Papst - sein Sprecher rudert zurück.

Köln - „Realitätsfremd“ und „alt“ – so soll der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki nach Angaben aus seinem Beratungsgremium Papst Franziskus beschrieben haben. Die vertraulichen Äußerungen über den Papst sollen am Samstag gefallen sein. Mehrere der etwa 60 anwesenden Mitglieder des Gremiums berichteten der dpa übereinstimmend, Woelki habe den Papst mit diesen markigen Worten beschrieben.

Ein Sprecher von Woelki sagte laut Agenturbericht dazu, es stimme nicht, dass Woelki den Papst als „realitätsfremd“ bezeichnet habe. Zwar habe dieser die Formulierung „alter Mann“ für den 85-jährigen Papst verwendet, das sei aber in keiner Weise despektierlich gemeint gewesen. Aus dem Teilnehmerkreis hieß es dagegen, das Zitat über den Papst sei genau so gefallen.

Papst wirft Kardinal schwere Fehler in dessen Kommunikation vor

Papst Franziskus hatte Woelki im vergangenen Jahr „große Fehler“ insbesondere in dessen Kommunikation vorgeworfen. Er beließ den 65 Jahre alten Kardinal zwar im Amt; von Oktober 2021 bis Anfang März dieses Jahres befand sich Woelki in einer Auszeit. Bevor er sich in diese Auszeit verabschiedete, betonte er, dass er den Papst selbst darum gebeten habe.

Bei dem Termin mit dem Diözesanpastoralrat am Samstag ging es nun darum, ob das Gremium einer zweiten Chance für Rainer Maria Woelki zustimmt oder nicht. Woelki hatte 2020 eine Krise im größten deutschen Bistum ausgelöst, als er entschieden hatte, ein Gutachten zum Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Missbrauchsvorwürfen nicht zu veröffentlichen. Er führte rechtliche Gründe dafür an.

Woelki wirbt um Vertauen und gemeinsamen Neuanfang

Bei dem Treffen in Düssledorf warb Woelki um Vertrauen und einen gemeinsamen Neuanfang im größten deutschen Bistum. Auch kündigte er an, die Verwaltung reformieren zu wollen. An der Spitze soll künftig kein Theologe mehr stehen, sondern ein Verwaltungsexperte. Der bisherige Generalvikar Markus Hofmann – Woelkis Stellvertreter – räumt dafür zum 1. Juli seinen Posten. Hofmann gilt als loyaler Unterstützer Woelkis, war aber zusammen mit diesem zunehmend in die Kritik geraten.

Kardinal Rainer Maria Woelki bei der Schlussvesper mit Bonifatiussegen in Fulda vergangenen Herbst. Er arbeitet zur Zeit nur auf Probe im Amt. © Peter Back/imago

Der Wuppertaler Stadtdechant Bruno Kurth sagte der dpa im Anschluss an das zweitägige Treffen, die Bereitschaft, Woelki eine zweite Chance zu geben, sei in dem Gremium spürbar gewesen, ebenso aber auch Skepsis. Ob Woelki das Amt weiter führen darf, diese Entscheidung des Papstes steht bislang noch aus. Papst Franziskus will darüber zu gegebener Zeit entscheiden. Bei einer Umfrage im Auftrag von Forsa diesen Februar sprachen sich 82 Prozent der Kirchenmitglieder gegen eine zweite Amtszeit für Woelki* aus. (dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.