Papst nach Operation aus Krankenhaus entlassen

Teilen

Papst Franziskus verlässt das Krankenhaus © IMAGO

Papst Franziskus konnte nach einer Operation am Freitag das Krankenhaus verlassen.

Rom in Italien - Der 86-Jährige kam am Morgen im Rollstuhl aus der Gemelli-Klinik in Rom, wie AFP-Reporter berichteten. Eine Menge Gläubiger und Journalisten warteten auf den Papst, der lächelnd das Krankenhaus verließ. Auf die Frage, wie er sich fühle, antwortete Franziskus: „Noch am Leben.“ Unter großen Sicherheitsvorkehrungen stieg er danach in seinen weißen Fiat 500, der ihn zurück in den Vatikan bringen sollte.

Der Argentinier war am 7. Juni drei Stunden lang unter Vollnarkose operiert worden. Nach Angaben des Vatikans litt er an einem Gewebebruch an der Bauchdecke - eine Folge einer Darmoperation im Juli 2021.



Bereits im Juli 2021 war Franziskus in der Gemelli-Klinik wegen einer Divertikulitis operiert worden, einer Entzündung von Taschen, die sich in der Darmschleimhaut bilden. Nach zehn Tagen wurde er wieder entlassen.



Der Papst litt im vergangenen Jahr zunehmend unter gesundheitlichen Problemen. Wegen anhaltender Schmerzen im rechten Knie sowie Ischias war er den Großteil des vergangenen Jahres auf einen Rollstuhl angewiesen.



Ende März diesen Jahres lag Franziskus dann wegen einer Bronchitis, die mit Antibiotika behandelt werden konnte, für drei Nächte im Krankenhaus. In einem Interview des spanischsprachigen NBC-Fernsehsenders Telemundo sprach er vor zwei Wochen jedoch von einer „Lungenentzündung“, die „rechtzeitig“ behandelt worden sei. „Wenn wir noch ein paar Stunden gewartet hätten, wäre es viel schlimmer gewesen“, sagte er.

Franziskus‘ Gesundheitszustand führte im vergangenen Jahr vermehrt zu Spekulationen über einen möglichen Rücktritt. Im März sagte Franziskus zuletzt, dies stehe nicht zur Debatte. Franziskus‘ Vorgänger Benedikt XVI., der am 31. Dezember 2022 im Alter von 95 Jahren starb, hatte Kirchengeschichte geschrieben, indem er 2013 aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegte.



Trotz seiner gesundheitlichen Probleme hielt Franziskus bislang an seinen Reiseplänen fest: Anfang August will er nach Portugal reisen, Anfang September in die Mongolei und Ende September ins französische Marseille. cp/kbh