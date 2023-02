Papua-Neuguinea: Entführung von ausländischen Wissenschaftlern und einheimischen Führern

Teilen

Flugplatz in ländlicher Gegend in Papua-Neuguinea © IMAGO/danemo

In Papua-Neuguinea hat eine bewaffnete Gruppe mehrere Menschen entführt, darunter wohl auch ausländische Staatsbürger.

Port Moresby - Bei den Geiseln handele es sich um internationale Wissenschaftler sowie einheimische Führer, teilte die Polizei des Inselstaates am Montag auf Facebook mit. Woher die Forscher stammen, wurde zunächst nicht bekannt, jedoch berichtete der australische Sender ABC, dass unter anderem ein neuseeländischer Professor mit Wohnsitz in Australien darunter sei. Er habe in Papua-Neuguinea Feldforschung betrieben, hieß es. Weitere Details, etwa zur Anzahl der Geiseln, wurden nicht genannt.

Die Kidnapper hätten eine Geldforderung gestellt, sagte Vize-Polizeichef Philip Mitna. Die Polizei verhandele über einen Mittelsmann mit ihnen und behandele die Angelegenheit als «ernsten Vorfall». Die Behörden arbeiteten zusammen mit örtlichen Dorfbewohnern rund um die Uhr daran, die sichere Freilassung der Geiseln zu gewährleisten. Diese würden offenbar in einem Dorf an der Grenze zwischen dem südlichen Hochland und der Provinz Hela festgehalten. Die Geiseln seien allem Anschein nach am Leben, zitierte ABC Premierminister James Marape. «Ich bin zuversichtlich, dass wir sie da rausholen können», betonte er.

Erst vor knapp zwei Wochen hatten Rebellen in der angrenzenden Provinz Papua, die zu Indonesien gehört, einen neuseeländischen Piloten als Geisel genommen. Die West Papua National Liberation Army (TPNPB), der bewaffnete Flügel der örtlichen Separatistenbewegung, fordert Verhandlungen über die Unabhängigkeit der Region. (dpa)