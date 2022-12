Drei Tote bei Schüssen in Paris – mutmaßlicher Täter war bereits wegen rassistischer Gewalt angeklagt

In Paris ist es zu einem blutigen Zwischenfall gekommen. Es gibt Tote und Verletzte. Die Polizei vermeldet eine Festnahme. Details über den Verdächtigen werden bekannt. Der News-Ticker.

Update vom 23. Dezember, 17.45 Uhr: Ein fremdenfeindlicher Mehrfachmord hat Paris am Tag vor Heiligabend erschüttert. Ein zuvor wegen rassistischer Gewalt angeklagter Franzose erschoss in der Nähe eines Kurdenzentrums drei Menschen und verletzt drei weitere. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Nach Aussagen von Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Tatort habe der Täter „offensichtlich Ausländer angreifen wollen“. Darmanin erwähnte die zeitliche Nähe der Tat zum zehnten Jahrestag eines Dreifachmordes an kurdischen Aktivistinnen. Er betonte aber, dass das genaue Motiv des Einzeltäters nicht bekannt sei. Es sei auch noch offen, ob der Mann Verbindungen zur ultrarechten Szene habe.

Nach Informationen der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 69 Jahre alten Franzosen, einen ehemaligen Lokführer. Er soll vor etwa einem Jahr in Paris zwei Migranten mit einem Säbel verletzt und Zelte zerschnitten haben. Er war deswegen in Untersuchungshaft, aus der er erst vor elf Tagen entlassen worden war. Auf der Liste von Gefährdern des Inlandsgeheimdienstes stehe er nicht.

Nach Angaben einer kurdischen Vereinigung in Frankreich handelt es sich bei den Toten um kurdische Aktivisten, unter ihnen eine junge Frau und ein Musiker, berichtet AFP.

Update vom 23. Dezember, 16.28 Uhr: Nach den Schüssen in Paris auf ein Kurdenzentrum hat Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne auf Twitter Angehörigen der Opfer ihre Unterstützung ausgesprochen. Die Tat nannte sie „widerlich“. Auch Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb, all seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer. Darmanin soll noch am Nachmittag am Tatort eintreffen.

Update vom 23. Dezember, 15.34 Uhr: Die Bluttat in Paris mit Toten und Verletzten trägt für die Bürgermeisterin die Handschrift eines Rechtsextremisten. „Die kurdische Gemeinschaft und durch sie alle Pariser wurden durch diese Morde, die von einem rechtsextremen Aktivisten begangen wurden, ins Visier genommen“, schrieb Anne Hidalgo auf Twitter.

Einsatzkräfte riegeln nach den Schüssen in Paris den Tatort ab. © IMAGO / PanoramiC

„Die Kurden, wo auch immer sie leben, müssen in Frieden und Sicherheit leben können. Mehr denn je steht Paris in diesen dunklen Stunden an ihrer Seite“, schrieb sie weiter. Laut der Stadtteilbürgermeisterin Alexandra Cordebard eröffnete der festgenommene Mann in einem kurdischen Gemeindezentrum sowie einem gegenüberliegenden Restaurant und einem Friseursalon das Feuer.

Schüsse in Paris: Verdächtiger soll Polizei bekannt gewesen sein

Update vom 23. Dezember, 14.40 Uhr: Wie der Sender France Info unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, ist der Verdächtige wegen zwei versuchter Tötungen bekannt. Die Zeitung Le Parisien schreibt, dass der Franzose im vergangenen Jahr mit einem Säbel auf ein Migrantenlager losging und dort mehrere Menschen verletzte. Der Mann sei erst Mitte Dezember aus dem Gefängnis gekommen und habe sich unter Justizaufsicht befunden.

Update vom 23. Dezember, 14.20 Uhr: Bei den Schüssen in Frankreichs Hauptstadt Paris ist ein weiterer Mensch ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Paris bestätigte ein drittes Todesopfer. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 69 Jahre alten Franzosen, der wegen zweier früherer Mordversuche der Polizei bekannt gewesen sei, hieß es in Polizeikreisen. Er war der Polizei wegen zwei Mordversuchen bekannt. Vor etwa einem Jahr soll er in Paris mit einem Messer mindestens zwei Migranten verletzt und mehrere Zelte von Migranten zerstört haben, sagte die Staatsanwältin. Ermittelt wurde unter anderem wegen eines rassistischen Motivs.

Nach der Bluttat: Feuerwehrsanitäter bringen eine Trage für die Opfer zum Tatort. © Lewis Joly/AP/dpa

Er stehe nicht auf der Gefährderliste des Geheimdienstes. Laut Bezirksbürgermeisterin Alexandra Cordebard wurde der Mann verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Drei Tote in Paris: Ermittlungen wegen Mordes und schwerer Gewalttat

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und schwerer Gewalt. Zuständig ist zunächst die Justizpolizei, nicht die Terrorstaatsanwaltschaft. „Ich habe zwei Polizisten in einen Frisörsalon gehen sehen, wo zwei Menschen am Boden lagen, sie waren an den Beinen verletzt“, sagte ein Anwohner. „Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik“, sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur AFP.

„Wir haben einen alten weißen Mann gesehen, der in das Kurdenzentrum ging und dort feuerte“, sagte Romain, Chef eines nahe gelegenen Restaurants. Der Mann sei danach in einen benachbarten Frisörsalon gegangen. „Wir haben uns mit den Angestellten im Restaurant in Sicherheit gebracht“, ergänzte er.

Das in Berlin ansässige Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, das nach eigenen Angaben Kontakt zu dem Pariser Kurdenzentrum hat, in dessen Nähe sich die Bluttat ereignete, erklärte, in Paris gehe man von einem „gezielten Angriff auf die kurdische Community“ aus.

Bluttat in Paris: Polizei und Einsatzkräfte sichern den Tatort. © Thomas Samson/AFP

Bluttat in Paris: 69-Jähriger als Verdächtiger festgenommen

Update vom 23. Dezember, 13.10 Uhr: Mittlerweile wird das Alter des festgenommenen Verdächtigen mit 69 Jahren angegeben. Emmanuel Grégoire, der für die Pariser Bürgermeisterin arbeitet, dankte den Sicherheitskräften für ihren raschen Einsatz. Seine Gedanken seien bei den Opfern und den Zeugen des Anschlags. Die Stadtteilbürgermeisterin wolle sich an den Ort des Vorfalls begeben.

Erstmeldung vom 23. Dezember - Paris - Im Zentrum von Paris sind mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Ein Mann um die 60 sei festgenommen worden, hieß es am Freitag in Polizeikreisen. „Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik“, sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur AFP. Die Polizei rief dazu auf, die Gegend um die Rue d‘Enghien im 10. Arrondissement zu meiden. Es bestehe jedoch keine Gefahr mehr.

Schüsse in Paris: Staatsanwaltschaft berichtet von zwei Todesopfern

Wie die Nachrichtenagentur AFP weiter unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtet, gibt es mindestens zwei Todesopfer und vier verletzte Personen. Zwei davon sollen aktuell in Lebensgefahr schweben. Es handelt sich um eine kleine Straße mit vielen Restaurants, nicht weit von den Großen Boulevards mit ihren bekannten Kaufhäusern. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Frankreich steht immer wieder wegen Bluttaten in den Schlagzeilen. Im Oktober 2020 etwa war in Nizza eine Frau in einer Kirche mit einem Messer enthauptet worden. Die Täter hatten aus islamistischen Motiven gehandelt.