Treffen mit Macron: Babis ist nach Paris gereist

Der tschechische Präsidentschaftskandidat und Ex-Regierungschef Andrej Babis ist nach Paris gereist. © IMAGO/Katerina Sulova

Drei Tage vor der ersten Wahlrunde besucht der tschechische Präsidentschaftskandidat und Ex-Regierungschef Andrej Babis den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris.

Prag/Paris - Er habe dort rund 40 Minuten mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesprochen, schrieb der 68-Jährige am Dienstag bei Twitter. Er habe sich für Macrons Meinung zur Beendigung des Krieges in der Ukraine und zur Lösung der Energiekrise in Europa interessiert. «Wir sind Freunde», betonte der Milliardär und Medienmogul.

Das Nachrichtenmagazin «Respekt» aus Prag kritisierte das Treffen in einem Kommentar: «Was auch immer der Grund sein mag: Macron greift mit seiner Audienz in die tschechischen Präsidentenwahlen ein.» Der in Bratislava geborene Babis war erst am Montag in einem viel beachteten Prozess um EU-Fördergelder vom Vorwurf der Beihilfe zum Betrug freigesprochen worden. In Paris kam er nun nach eigenen Angaben auch mit dem Unternehmer Bernard Arnault zusammen, der Mehrheitseigner des Luxusgüterkonzerns LVMH ist.

Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Tschechien findet am Freitag und Samstag statt. Nach einer Umfrage der Meinungsforschungsagentur Ipsos würde Babis auf 28,6 Prozent der Stimmen kommen, aber die absolute Mehrheit verfehlen, sodass eine Stichwahl nötig wird. Der Ex-General Petr Pavel würde auf 27,8 Prozent der Stimmen kommen und die Wirtschaftsprofessorin Danuse Nerudova auf 24,6 Prozent. (dpa)