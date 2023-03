Neue Parlamentspräsidentin in Berlin: CDU-Politikerin Seibeld gewählt

Die CDU-Politikerin Cornelia Seibeld leitet in Berlin künftig die Plenarsitzungen. © IMAGO

Die CDU-Politikerin Cornelia Seibeld wurde zur neuen Parlamentspräsidentin in Berlin gewählt. Das Amt bekleidet damit nach fast drei Jahrzehnten wieder eine Frau.

Berlin - Bei der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses nach der Wiederholungswahl vom 12. Februar wurde sie am Donnerstag mit klarer Mehrheit gewählt. Sie erhielt in geheimer Wahl 117 Ja-Stimmen bei 29 Nein-Stimmen, 10 Enthaltungen und einer ungültigen Stimme.

An der Spitze des Berliner Landesparlaments stand zuvor erst einmal eine Frau: Hanna-Renate Laurien (1991-1995), ebenfalls eine Christdemokratin. Seibeld war bisher Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses. In ihrer ersten Rede nach der Wahl warb sie für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Politik und einen respektvollen Umgang im Parlament. Seibeld hob auch die Rolle der Opposition als Bestandteil der parlamentarischen Demokratie hervor. «Opposition muss nicht Mist sein, sondern Opposition ist auch die Regierung im Wartestand.»

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses ist für die Funktionsfähigkeit des Parlaments verantwortlich, leitet die Plenarsitzungen sowie Sitzungen des Präsidiums und des Ältestenrats. Zudem fertigt sie die Gesetze aus und vertritt das Abgeordnetenhaus nach außen. (dpa)