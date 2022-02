«Partygate»: Britischer Finanzminister muss sich Polizeifragen stellen

«Partygate»: Britischer Finanzminister muss sich Polizeifragen stellen © Stefan Rousseau / dpa

Nach Premier Boris Johnson muss auch der britische Finanzminister Rishi Sunak der Polizei Fragen zu Lockdown-Partys in der Downing Street beantworten.

London - Nach Informationen der Nachrichtenagentur PA hat der konservative Politiker einen entsprechenden Befragungsbogen erhalten und muss diesen nun innerhalb einer Woche ausfüllen, wie die Agentur am Donnerstagabend meldete. Boris Johnson hat seine Antworten bereits bei der Polizei eingereicht. Die Metropolitan Police ermittelt im Fall von zwölf Zusammenkünften in und um den Regierungssitz in der Downing Street, die mutmaßlich gegen während des Lockdowns geltende Corona-Regeln verstoßen haben. Das Ergebnis der Ermittlungen gilt als wegweisend für Johnsons politische Zukunft. Entziehen ihm mindestens 54 Abgeordnete seiner Fraktion das Vertrauen, käme es zum Misstrauensvotum. Eine Reihe von Parteikollegen haben bereits seinen Rücktritt gefordert.

Von Finanzminister Sunak, der neben Außenministerin Liz Truss als möglicher Nachfolger Johnsons gehandelt wird, war bislang nicht bekannt, dass er im Lockdown mitgefeiert haben soll. Bislang hieß es, er sei im Juni lediglich in einen Raum gelaufen, in dem eine Geburtstagsfeier für Boris Johnson stattfand, weil dort auch ein Kabinettstreffen angesetzt war. Sunak zeigte sich Mitte Februar überzeugt, keine Corona-Regeln gebrochen zu haben. Weshalb der 41-Jährige nun doch befragt wird, war zunächst unklar. (dpa)