„Gestiegene Nachfrage in Europa“: US-Konzern will Patriot-Raketen in Bayern produzieren

Von: Felix Durach

Ein Flugabwehrsystem Patriot der Bundeswehr auf der Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin. (Archivbild) © Schöning/imago-images

Der US-amerikanische Rüstungskonzern Raytheon will das Raketenabwehrsystem Patriot in naher Zukunft erstmals auch in Deutschland produzieren.

Schrobenhausen – Das US-amerikanische Flugabwehrsystem vom Typ „Patriot“ soll in Zukunft erstmals auch in Deutschland produziert werden. Die Pläne für das Vorhaben kündigten die Rüstungskonzerne Raytheon und MBDA in einer Pressemitteilung am Mittwoch an. Der deutsche Bedarf an den Raketen vom Typ Patriot GEM-T-Abfangflugkörpern könnte dann durch den neuen Produktionsstandort komplett in Deutschland gedeckt werden. Der Vorschlag der beiden Konzerne an die Bundesregierung muss aber noch angenommen werden.

Patriot-Raketen sollen erstmals auch in Deutschland produziert werden

Die Patriot-Rakete würde durch diesen Plan erstmals seit ihrem Entwicklungsstart im Jahr 1969 außerhalb der Vereinigten Staaten produziert werden. Neben dem deutschen Bedarf soll der Produktionsstandort im bayerischen Schrobenhausen auch die Versorgung von weiteren Nato-Partnern mit der Flugabwehrrakete sicherstellen.

Der Vorschlag der beiden Rüstungskonzerne an die Bundesrepublik soll als Beitrag zu dem Nato-Raketenschutzschild „Sky Shield“ dienen. Durch die massiven russischen Raketenangriffe im Ukraine-Krieg hatten sich die Verteidigungsminister der Nato auf einen Ausbau der europäischen Luftverteidigung geeinigt.

Patriot-Flugabwehrsystem Bei der vom US-Rüstungskonzern Raytheon produzierten Waffensystem handelt es sich um ein bodengestütztes Kurzstrecken-Flugabwehrsystem. Die Patriot-Flugkörper können Ziele in einer Entfernung bis zu 70 Kilometer ins Visier nehmen und ausschalten. Erstmals wurde das System 1991 in Betrieb genommen. Aktuell wird es von 18 Nationen eingesetzt. Darunter auch diverse Nato-Staaten wie Deutschland, die Niederlande und Spanien.

„Gestiegene Nachfrage in Europa“: Raytheon will Patriot-Raketen in Deutschland produzieren

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte das Projekt bereits Ende August angekündigt und von einem „Sicherheitsgewinn für ganz Europa“ gesprochen. Eine europäische Luftverteidigung sei kostengünstiger und leistungsfähiger, als wenn jeder seine eigene, teure und hochkomplexe Luftverteidigung aufbaue, sagte er. Scholz erklärte damals, Deutschland werde in den kommenden Jahren stark in die Luftverteidigung investieren - und so, dass sich europäische Nachbarn von Beginn an beteiligen könnten.

Im Rahmen der Initiative sollen unter anderem auch Lücken in den Raketen-Vorräten der Nato geschlossen werden. Dazu sollen auch die Produktionskapazitäten von Patriot-Raketen stark erhöht werden. „Angesichts der gestiegenen Nachfrage in Europa beabsichtigen wir, unsere Produktionskapazitäten zu verdoppeln“, erklärte Raytheon-Manager Doug Stevenson gegenüber Welt. . „Damit Patriot auch im aktuellen Bedrohungsumfeld eine glaubwürdige Abschreckung bleibt, ist es notwendig, Fähigkeit und Kampfkraft des Systems zu erhalten, auszubauen und weiterzuentwickeln“, lies der deutsche Rüstungskonzern MBDA in einer Pressemitteilung verlauten.

Video: Polen schickt deutsche Patriot-Systeme in die Ukraine

Raytheon und MBDA arbeiten bereits seit längerer Zeit im Rahmen des Joint Ventures COMLOG zusammen. COMLOG ist bereits jetzt schon mit der Wartung und Reparatur von bestehenden Patriot-Raketen betreut. Zukünftig sollen die Raketen dann auch dort produziert werden. Stevenson rechnet jedoch damit, dass es drei bis vier Jahre dauern könnte, bis die Produktion in Schrobenhausen anrollt. (fd mit dpa)