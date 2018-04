Paukenschlag: FDP-Chef Lindner und seine Frau haben sich getrennt

Und nun? bleibt die Erde stehen? Hat er eine nette Sekretärin? In der Regel sind das die Trennungsgründe der meisten Politiker. Eines der prominentesten verstorbenen Mitglieder aus der gleichen Partei trennte sich vor Jahrzehnten auch von seiner Frau, um seine Sektretärin ehrbar zu machen.Das war noch ein Skandal. Das war damals noch ein wichtiges Kriterium für Frauen. Gschlamperte Verhältnisse in der Politik waren pfui. Nicht so heute, heute ist es hipp oder so. ;-))