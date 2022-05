Paus: G7 soll sich mehr für Gleichstellung von Männern und Frauen einsetzen

Lisa Paus © IMAGO/Sebastian Gabsch

Die Bundesfamilienministerin hat die G7-Staaten angehalten, sich mehr für die Gleichstellung von Männern und Frauen zu engagieren.

Berlin in Deutschland - "Die G7 muss sich Gleichstellung auf die Fahne schreiben", sagte Paus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstagsausgaben). Dies werde auch Thema des Women7-Dialogs (W7) sein, bei dem sich diese Woche Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft versammeln.

"Wir wollen über die neuen Spielräume feministischer Politik sprechen, wir müssen über geschlechterspezifische Gewalt sprechen", sagte Paus. Dies gelte gerade auch mit Blick auf die Lage der ukrainischen Frauen, die in so großer Zahl von Flucht und Gewalt betroffen seien. "Unser Verständnis von progressiver Politik, Feminismus und sozialer Gerechtigkeit ist der erklärte Gegenentwurf zu autoritären und militaristischen Regimen, die Frauen zu Opfern machen und in überkommene Rollenbilder zurückzwängen", sagte die Grünen-Politikerin.



Auch die Organisatorin des W7-Gipfels, Beate von Miquel, drängte die G7-Staaten zu mehr Entschlossenheit im Umgang mit Gleichstellung. "Es wäre fatal, wenn so eine Männerrunde das in den Hintergrund drängt", sagte von Miquel den RND-Zeitungen. Frauen trügen nach wie vor die Hauptlast der Sorgearbeit und seien auch die Hauptbetroffenen des Klimawandels.



Wichtig sei vor allem, Frauen in politischen und wirtschaftlichen Gremien mit an den Tisch zu holen - auch beim Ukraine-Krieg. "Wenn da verhandelt wird, müssen Frauen dabei sein", forderte von Miquel. Auch die Haushaltspolitik müsse geschlechtergerecht sein.

Das Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs findet vom 26. bis zum 28. Juni auf Schloss Elmau in Bayern statt.



Der Women7-Dialogs 2022 berät bis Mittwoch in Berlin. Gastgeber ist der Deutsche Frauenrat (DF). Er ist der Dachverband von rund 60 bundesweit aktiven Frauenverbänden und -organisationen. Ziel von W7 Germany ist es, die Gleichstellung der Geschlechter in den Mittelpunkt der G7-Verhandlungen zu stellen und Forderungen an die Spitzenrunde zu formulieren. cha/hcy