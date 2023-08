Ampel-Zoff

Lisa Paus nutzt ihr Vetorecht gegen Lindners Vorhaben und löst eine Grundsatzdiskussion in ihrer Partei aus. Wie wollen die Grünen regieren?

Berlin – Die Blockade des Wachstumschancengesetzes durch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) belastet die Ampel-Koalition und sorgt bei den Grünen auch innerparteilich für Auseinandersetzungen. Laut Informationen der Tagesschau haben die Grünen eigentlich gar nichts gegen das geplante Gesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Die Blockade sei eher als Power-Move von Paus zu verstehen. Lindner und Paus liefern sich seit Monaten einen Streit darüber, wie viel Geld für die Einführung der Kindergrundsicherung ab 2025 zur Verfügung stehen soll. Die Familienministerin sagte, ihr Haus habe verschiedene Varianten durchgerechnet, über die die Bundesregierung jetzt im Gespräch sei.

Grüne einmal am längeren Hebel?

Das geplante Wachstumschancengesetz von Lindner sieht milliardenschwere Steuererleichterungen für Unternehmen vor. Hat Paus blockiert, um sich selbst und die Mittel für die Kindergrundsicherung in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck billigte Lindners Gesetz wohl. Grünen-intern wird ihm laut Tagesschau Verrat an den eigenen Werten vorgeworfen, zu viel Buckeln vor der FDP.

Mit ihrer Blockade stelle sich Paus nun gegen ihren Parteikollegen und Vizekanzler. Das Wachstumsgesetz soll jetzt Ende August bei der Kabinettsklausur in Meseberg zu beschlossen werden. Habeck selbst hat sich zur Sache noch nicht geäußert. Wie die Tagesschau berichtet, hält Michael Kellner, Habecks Vertrauter und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, die Angelegenheit aber nicht für dramatisch.

Besonders Partei-Linke sehen in Paus‘ Blockade jetzt einen wichtigen Schritt. Astrid Rothe-Beinlich, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Thüringer Landtag, stärkt ihrer Parteikollegin in einem Tweet den Rücken: Es wäre höchste Zeit, der FDP die Stirn zu bieten. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch formuliert hingegen vorsichtiger. Es sei „völlig richtig, dass die Bundesfamilienministerin einen Blick darauf hat, dass das, was ja beides gemeinsam vereinbart, ist mit der Kindergrundsicherung, dann auch tatsächlich Realität wird“, sagte er im Deutschlandfunk.

Kritik von FDP und Opposition

Der stellvertretende FDP-Chef Johannes Vogel appellierte an die Grünen, sich zu „sortieren, bis wir wieder im Bundestag zusammenkommen im September“. „Noch haben wir keine Zeit verloren, der Bundestag würde eh erst im September das Gesetz beraten“, sagte er im Fernsehsender Phoenix. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf der Ampel-Koalition dagegen Unfähigkeit vor.

„Offensichtlicher kann man geballte Regierungsunfähigkeit und mangelnden gemeinsamen Regierungswillen kaum zur Schau stellen“, so Dobrindt gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Auch der CDU-Wirtschaftsrat äußerte scharfe Kritik. Verbands-Generalsekretär Wolfgang Steiger sagt den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschlands, der Wirtschaftsstandort Deutschland leide unter tagespolitischen Launen und regierungsinternen Machtspielchen in der Ampel. „Das zerstört jede Berechenbarkeit und jedes Restvertrauen“, bemängelte er.

Paus selbst sagte der Welt, sie halte nichts davon, „wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen oder höhere Verteidigungsausgaben gegen mehr Mittel für armutsbedrohte Familien auszuspielen“. Wenn gespart werden müsse, sei die Prioritätensetzung aber eine besondere Herausforderung: „Natürlich gibt es da Verteilungskonflikte“, betonte sie. Die Kindersicherung würde aber kommen. Gesagt, getan: Am Freitag (18. August) stellte sie den Gesetzentwurf vor. (Judith Goetsch/AFP)

