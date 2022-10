Pegida nach Monaten wieder auf der Straße: Hunderte auf Kundgebung in Dresden – viele Gegendemonstranten

Pegida rief und sie kamen: Hunderte Bürger zogen demonstrierend durch Dresden. © Sebastian Kahnert/picture alliance/dpa

Pegida war monatelang von der Bildfläche verschwunden. Doch nun meldet sich die Gruppe zurück – mit einer Kundgebung in Dresden. Das ruft auch viele Gegendemonstranten auf den Plan.

München - Das Datum war nicht zufällig gewählt. Vor vier Tagen jährte sich die erste Pegida-Demonstration in Dresden zum achten Mal, an diesem Montag rief die islam- und fremdenfeindliche Organisation auf dem Neumarkt in ihrer sächsischen Heimatstadt nach monatelanger Auszeit erstmals wieder zu einer Kundgebung.

Unter dem Motto „Pegida steigt ein in den heißen Herbst“ lud die Führungsriege um den Vorsitzenden Lutz Bachmann nach ihrer Sommerpause ein, mehrere hundert Bürger folgten dem Aufruf. Laut dem Portal sächsische.de sollen sich mehr als 900 Menschen dem Demonstrationszug angeschlossen haben.

Allerdings hätten sich auch Hunderte Gegendemonstranten eingefunden, die sich unter anderem mit Sprechchören und Trillerpfeifen bemerkbar machten. Es sei während des Marsches auch zu Blockadeversuchen durch die Pegida-Gegner gekommen, heißt es weiter.

Pegida in Dresden: „Es geht um viel und dieser Verantwortung sind wir uns schon bewusst“

Insgesamt seien sechs Demonstrationen für den Abend angekündigt gewesen. Dabei hätten auch die steigenden Energiepreise sowie der Ukraine-Krieg und die Rolle von Deutschland eine Rolle gespielt. Verkehrsteilnehmer mussten sich auf Einschränkungen einstellen. So zog auch ein Demo-Zug zum Neumarkt, der vom Studierendenrat der TU Dresden unter dem Motto „Kein Platz für Pegida“ organisiert wurde.

Die „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ erwartete also einiges an Gegenwind. Ihre Rückkehr auf die Dresdner Straße hatte die Organisation mit der Botschaft angekündigt, es sei „klar, dass sich Pegida nicht einfach so aus dem Staub macht“. Es ginge um acht Jahre Widerstand, „die viel, sehr viel Kraft kosteten. Doch es geht um viel und dieser Verantwortung sind wir uns schon bewusst.“

Pegida meldet sich zurück: Seit anderthalb Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet

Zuletzt hatte sich Pegida um die Mitgründer Bachmann und Siegfried Däbritz im April auf der Straße gezeigt. Im Mai hatte die Führung dann ihre Anhänger dazu aufgerufen, die Montagsproteste anderer zu unterstützen. Wichtig seien nicht die Redner auf der Bühne, sondern die „Patrioten“ auf der Straße.

Pegida hat längst den Verfassungsschutz in Sachsen auf den Plan gerufen. Dieser beobachtet die Organisation seit Mai 2021 als „erwiesene extremistische Bestrebung“.

Zuletzt hatte die Anzahl der Demonstrationen in Deutschland aufgrund der Sorgen in der Bevölkerung zugenommen. Dies machte sich etwa auch die AfD zunutze. Besonders am Tag der Deutschen Einheit war es zu zahlreichen großen Protesten gekommen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte angesichts der Gemengelage in der Zeit bereits vor dem Entstehen einer „neuen Pegida“ gewarnt.

Allerdings stehen auch immer wieder viele Bürger gemeinsam auf, um den für ihre Freiheit kämpfenden Frauen im Iran ihre Solidarität zu demonstrieren. (mg)