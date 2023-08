Tabubruch: Britisches Parlament bezeichnet Taiwan erstmals als „unabhängiges Land“

Teilen

Protestierende in Taipeh demonstrieren für eine Unabhängigkeit Taiwans (Archivbild). © Sam Yeh/AFP

Ein britischer Unterhausauschuss spricht von Taiwan erstmals als „unabhängigem Land“. Der Zeitpunkt ist heikel: Außenminister Cleverly befindet sich derzeit auf Antrittsbesuch in China.

München/Peking – Das britische Unterhaus hat das von China beanspruchte Taiwan als „unabhängiges Land“ bezeichnet. In einem Bericht des auswärtigen Ausschusses heißt es: „Taiwan ist bereits ein unabhängiges Land, das den Namen Republik China trägt.“ Laut dem Magazin Politico verwendete das britische Parlament erstmals diese Begrifflichkeit. Des Weiteren stellt der Ausschussbericht fest: „Taiwan besitzt alle Voraussetzungen für eine Staatlichkeit, einschließlich einer ständigen Bevölkerung, eines definierten Territoriums, einer Regierung und der Fähigkeit, Beziehungen mit anderen Staaten einzugehen – es fehlt lediglich an einer größeren internationalen Anerkennung.“

Die Volksrepublik China betrachtet Taiwan allerdings als Teil des eigenen Staatsgebiets und droht dem Inselstaat mit der „Wiedervereinigung“ mit dem Rest Chinas. Diese solle möglichst friedlich erfolgen, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping im vergangenen Oktober – „aber wir werden niemals versprechen, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten“. International wird Taiwan von lediglich zwölf Staaten sowie dem Heiligen Stuhl als eigenständiges Land anerkannt; auch Großbritannien unterhält keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zur Regierung in Taipeh.

China und Taiwan: Darum geht es in dem Konflikt Fotostrecke ansehen

Britischer Außenminister in Peking

Auf Basis des sogenannten „Ein-China-Prinzips“ untersagt Peking jedem Land, das Beziehungen zur Volksrepublik China aufnehmen will, diplomatischen Kontakt mit Taiwan. Gegenüber Politico sagte die Ausschussvorsitzende Alicia Kearns, man erkenne Pekings Position zwar an, „aber wir akzeptieren sie nicht“. Weiter erklärte Kearns, der Ausschussbericht „entspricht nicht nur den britischen Werten, sondern ist auch eine deutliche Botschaft an autokratische Regime in aller Welt, dass Souveränität nicht durch Gewalt oder Zwang erlangt werden kann“.

Der Bericht wurde am Mittwoch veröffentlicht und damit nur kurz nach der Ankunft des britischen Außenministers James Cleverly in Peking. Cleverly war als erster Außenminister seit fünf Jahren am späten Dienstagabend in China angekommen, nachdem er seine Peking-Reise im Juli zunächst absagen musste, weil sein chinesischer Amtskollege Qin Gang verschwunden war. Qin wurde wenig später ohne Angabe von Gründen aus dem Amt entfernt. In Peking wird Cleverly nun mit Qins Nachfolger Wang Yi zusammentreffen, der zudem oberster Außenpolitiker der Kommunistischen Partei Chinas ist.

Beziehungen zwischen Großbritannien und China auf dem Tiefpunkt

Am Mittwoch kam Cleverly bereits mit Chinas Vizepräsident Han Zheng zusammen, der aber offenbar nicht auf den Ausschussbericht einging. Laut Reuters erklärte Han vielmehr, er hoffe, dass die bilateralen Beziehungen durch gegenseitigen Respekt und praktische Zusammenarbeit neue Fortschritte machen würden. Cleverly sagte demnach, Großbritannien sei sich „über die Bereiche im Klaren, in denen wir grundlegende Meinungsverschiedenheiten mit China haben, und wir sprechen diese Themen bei unseren Treffen an“. Gleichzeitig sei wichtig, „dass wir eine pragmatische, vernünftige Arbeitsbeziehung mit China haben müssen, wegen der Probleme, die uns alle auf der Welt betreffen“.

Die Beziehungen zwischen Großbritannien und China sind seit Jahren angespannt. Unter dem ehemaligen Premierminister Boris Johnson hatte das Vereinigte Königreich den chinesischen Anbieter Huawei vom Ausbau des britischen 5G-Netzwerkes ausgeschlossen; zudem hatte Johnsons Regierung Chinas Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang heftig kritisiert, ebenso die Niederschlagung der Demokratiebewegung in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong. Auch Pekings Drohgebärden gegenüber Taiwan stoßen in Großbritannien immer wieder auf Kritik.

Der derzeitige Premierminister Rishi Sunak hatte zu Beginn seiner Amtszeit die „goldene Ära“ der Beziehungen zwischen beiden Ländern für beendet erklärt, gleichzeitig aber immer wieder betont, mit Peking dennoch zusammenarbeiten zu wollen. (sh)