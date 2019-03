Kunde empört über Penny-Filiale: „Gefrierschrank des Ekels”

Ein Kunde postet auf Facebook ein Foto, das er nach eigener Aussage in dem Discounter aufgenommen hat. Das Unternehmen reagiert prompt.

Braunschweig - „Erstmal zu Penny”, wie der Slogan des Discounters empfiehlt – das will ein Kunde in Braunschweig nach eigener Aussage nächstens nicht. In seiner Filiale hat er den „Gefrierschrank des Ekels” gesichtet, so sagt er, und ein Foto des Kühlschranks Anfang der Woche auf das Facebook-Profil der Supermarkt-Kette gepostet.

Ekel-Gefrierschrank bei Penny: Verschüttete Lebensmittel

Appetitlich ist der Anblick wirklich nicht: Das Bild zeigt einen Gefrierschrank, der aussieht, als hätten Straßenkatzen ihn durchstöbert wie eine Mülltonne. Die Kartons von Currywurst, Nudel-Gemüse-Pfannen und anderen Fertiggerichten sind durcheinander geworfen und teils eingedrückt.

Gut möglich, dass die Mitarbeiter mit dem Aufräumen nicht immer hinterherkommen können, wenn Kunden auf der Suche nach dem gewünschten Produkt einen Gefrierschrank so hinterlassen. Auf dem Boden der Truhe liegt auch verschüttetes Tiefkühlgemüse und gefrorene Frisch-Pasta. Dem Eindruck, hier hätte schon länger niemand mehr geputzt, ist schwer zu entkommen.

Ekel Gefrierschrank bei Penny: „Hast keine Hobbys?“

Das Social-Media-Team von Penny reagierte prompt, bedankte sich für das Feedback und kündigte an, die Kritik in der Filiale vor Ort zu prüfen. Der aufgebrachte Kunde hatte allerdings schon erklärt, zum Gesundheitsamt und zum Amt für Lebensmittelkontrolle zu gehen. „Hast keine Hobbys?”, kommentierte das ein anderer Facebook-Nutzer.

Wenn Kunden Hygienemängel vermuten, empfehlen die kommunalen Gesundheitsämter, sich zunächst an den Verkäufer zu wenden. Erst der nächste Schritt ist dann eine Beschwerde bei der Bezirksinspektion. Sie ist kostenlos und vertraulich.

Penny ist Teil der Rewe-Group

Der Discounter, 1973 gegründet und Teil der Rewe-Group, hat 400.700 Facebook-Abonnenten. Besser als der „Ekel-Gefrierschrank“-Post kommt hier gerade eine gemeinsame Aktion mit dem Verbraucherschutz-Ministerium an. Bestimmte Milchtüten von Penny ziert zurzeit quer über das Layout der Hinweis: „Frische fettarme Milch, die man riechen, probieren & genießen kann - auch häufig nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums.“ Ein Versuch, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen: Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht das Wegwerfdatum.

