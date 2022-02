Per Linienflug: Baerbock reist zum Antrittsbesuch nach Madrid

Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) © Michael Sohn / dpa

Berlin (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Dienstag per Linienflug und nicht wie sonst bei Regierungsmitgliedern üblich mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr zum Antrittsbesuch nach Madrid. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Montag in Berlin, dahinter stehe die bewusste Entscheidung, wo immer machbar die Möglichkeit zur Nutzung von Linienflügen zu prüfen, um den CO2-Ausstoß bei Auslandsreisen gering zu halten. Dies sei immer verbunden mit der Frage, ob dies terminlich und logistisch machbar sei. Dies hänge auch von der Verfügbarkeit von Flugverbindungen ab. Im Fall von Madrid sei dies für die Reise machbar.

Bei dem Treffen der Grünen-Politikerin mit ihrem spanischen Amtskollegen José Manuel Albares werde es neben aktuellen bilateralen und außenpolitischen Themen um die angespannte Sicherheitslage zwischen Russland und der Ukraine gehen, sagte der Sprecher weiter. Baerbock werde sich zudem mit Vertretern der Sonderstaatsanwaltschaft für Gewalt gegen Frauen treffen. Bei dem Gespräch werde es um die rechtliche Situation von Frauen und die Strafverfolgung von Gewaltdelikten gegen Frauen gehen.