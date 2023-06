Pistorius: Deutschland plant Militärübungen in Kollaboration mit Indonesien

Pistorius verbündet sich mit Indonesien. Deutschland will die Zusammenarbeit stärken © Britta Pedersen / IMAGO

In Gesprächen in der asiatischen Inselgruppe haben Indonesien und Deutschland Pläne geschmiedet, wie sie ihre militärischen Beziehungen in Zukunft ausbauen wollen.

Jakarta - Dabei sei auch über gemeinsame Übungen gesprochen worden, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in der indonesischen Hauptstadt Jakarta bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Prabowo Subianto. Deutschland und die EU wollten den Indopazifik stärker in den Blick nehmen. Subianto bezeichnete das Treffen als «sehr produktiv», ohne Details zu nennen. Die bilateralen Beziehungen mit Deutschland im Verteidigungsbereich seien sehr gut und sollten weiter gestärkt werden.

Indonesien liegt in Südostasien, hat mehr als 270 Millionen Einwohner und etwa fünf Prozent Wirtschaftswachstum. Es strebt nach Einschätzung von Diplomaten nach einer außenpolitisch stärkeren Rolle, will sich dabei aber nicht von großen Mächten vereinnahmen lassen, sondern politisch größtmögliche Handlungsfreiheit sichern. Pistorius setzte in dem Land seine mehrtägige Asien-Reise fort, bei der er Möglichkeiten für eine stärkere Kooperation auslotet.

Die Bundesregierung hat sogenannte Leitlinien zum Indopazifik erstellt, in denen es um ein stärkeres Engagement Deutschlands in der wirtschaftlich und strategisch wichtigen Region geht. Bei einem Vortrag vor Lehrgangsteilnehmern der staatlichen Sicherheitsakademie Lemhannas sagte Pistorius, Asien und der indopazifische Raum würden das 21. Jahrhundert maßgeblich gestalten. Jeder Konflikt werde schwere Konsequenzen für die Region und die ganze Welt haben. Als Handels- und Exportnation wisse Deutschland, wie groß die Folgen einer Störung der Lieferketten wären: «Frieden, Stabilität und Wohlstand sind eng verbunden in allen Teilen der Welt.» (dpa)