Pistorius erhofft sich viel vom Besuch des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius © IMAGO/Thomas Imo/photothek.net

Verteidigungsminister Boris Pistorius hofft, dass der chinesische Staats- und Parteichefs Xi Jinping Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin für eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg aufbauen kann.

Brüssel - «Ich hoffe, dass er die Möglichkeiten, die er hat aufgrund seines Einflusses, nutzt, um Putin davon zu überzeugen, (...) an den Verhandlungstisch zu kommen», sagte der SPD-Politiker am Montag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Er hoffe, dass Xi Jinping diesen Weg finde und auch nutze. Der chinesische Präsident hält sich noch bis Mittwoch zu einem Staatsbesuch in Moskau auf. (dpa)