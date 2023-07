Pistorius auf Höhenflug: Verteidigungsminister mit Abstand beliebtester Politiker

Von: Bona Hyun

Pistorius gewinnt als Verteidigungsminister weiter an Zuspruch. Immer weniger sind mit der Arbeit von Kanzler Scholz und seiner Regierung zufrieden.

Berlin – Während die Ampel-Regierung und Kanzler Olaf Scholz weiter an Zuspruch in der Bevölkerung verlieren, sticht ein Minister bei den Umfragen positiv hervor: Verteidigungsminister Boris Pistorius. Neueste Ergebnisse bekräftigen abermals die Arbeit von Pistorius. Seitdem er von Scholz zum Verteidigungsminister ernannt wurde, reitet er auf einer Welle der Beliebtheit – anders als vorige Amtsinhaber und Amtsinhaberinnen.

Verteidigungsminister Pistorius ist beliebtester Politiker – Scholz und Habeck büßen ein

So geben drei von zehn Bundesbürgern (29 Prozent) an, sehr zufrieden mit der Arbeit des Verteidigungsministers zu sein. Als einziger Ressortchef hat er keine negative Netto-Zufriedenheit. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Markt– und Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Auf Platz zwei im Beliebtheits-Ranking folgt Außenministerin Annalena Baerbock, die allerdings nur noch 18 Prozent von sich überzeugen kann. Im Mai war noch jeder Fünfte (20 %) sehr zufrieden mit der Arbeit der Grünen-Politikerin.

Deutlich schlechter hingegen sieht es aus für Baerbocks Parteikollegen Robert Habeck. 59 Prozent sind laut Ipsos sehr unzufrieden mit der Arbeit des grünen Vize-Kanzlers. Der mit Abstand größte Verlierer bei den Umfragen ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Lediglich 13 Prozent der Deutschen zeigen sich noch sehr zufrieden mit Lauterbach, jeder Zweite (50 %) bewertet seine Arbeit sehr negativ.

Verteidigungsminister Boris Pistorius reitet weiter auf einer Welle der Beliebtheit. © Michael Kappeler/dpa

Auch Kanzler Olaf Scholz verliert immer mehr an Zuspruch. Demnach ist fast die Hälfte der Bevölkerung (49 %) sehr unzufrieden mit Scholz und mehr als die Hälfte der Befragten (55 %) gibt an, momentan sehr unzufrieden mit der Arbeit der Ampel-Koalition zu sein.

Pistorius mögliches Erfolgsrezept als Verteidigungsminister: „Er redet Klartext“

Schon fast von Beginn seiner Amtszeit an gilt Pistorius als der beliebteste Politiker Deutschlands. Ein Experte für Sicherheitspolitik an der Universität Bonn erklärte bereits gegenüber hna.de von IPPEN.MEDIA sein mögliches Erfolgsrezept. Pistorius rede „Klartext“ und „vor allem tut er auch sehr häufig, was er sagt“, lobte der Sicherheitsexperte Dr. Joachim Weber. Obwohl Pistorius sein Amt inmitten des Ukraine-Kriegs antrat und sich vielen Herausforderungen stellen musste, scheint er bisher vieles richtigzumachen.

Der Ministerposten im Verteidigungsressort gilt als einer der schwierigsten überhaupt. Viele Vorgänger scheiterten und wirkten überfordert. Mit dem Amt der Verteidigungsministerin konnte Christina Lambrecht (SPD) Beobachtern zufolge nie recht warm werden. Während ihrer kurzen Amtszeit fiel sie durch mangelnde Sachkenntnis und mehrere Ungeschicklichkeiten auf. Nach ihrem Silvestervideo forderten befürworteten 77 Prozent der Deutschen die Entlassung Lambrechts. Kurze Zeit später trat Lambrecht zurück.

Pistorius reitet auf Welle der Beliebtheit – Vorgänger hatten weniger Glück im Amt

Auch Rudolf Scharping warf man instinktlose Tapsigkeit vor, weil er sich von der Illustrierten Bunte mit seiner Lebensgefährtin Gräfin Pilati auf Mallorca im Pool planschend ablichten ließ, während die Bundeswehr kurz vor einem Auslandseinsatz in Mazedonien stand.

Franz-Josef Jung trat wegen zahlreicher Kommunikationspannen rund um den Kundus-Luftangriff nachträglich zurück – als er schon ins Arbeitsministerium gewechselt war. CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg erfreute sich als früherer Verteidigungsminister zunächst großer Beliebtheit. Auch weil er, anders als sein Vorgänger, offen von „Krieg“ in Afghanistan und damit den Soldaten aus der Seele sprach. Doch nach seiner Plagiatsaffäre bei seiner Doktorarbeit musste er nach nicht einmal eineinhalb Jahren im Amt zurücktreten.

Im Gegensatz zu Pistorius schienen voriger Verteidigungsminister überfordert

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) beendete ihre Amtszeit mit der von Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Ihre Entscheidung, den bis dato längste Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan zu beenden, gilt bis heute noch als umstritten. In ihre Amtszeit fielen auch die Munitionsaffäre und rechtsextreme Vorfälle beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr (KSK).

In ihrer Amtszeit hatte heutige Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, die Nato-Chefin werden soll, bis heute mit anhaltenden Rüstungsproblemen zu kämpfen und verwickelte sich dabei in einer Berateraffäre, die den Bund Millionen gekostet haben soll. Bei der Sanierung des Ausbildungsschiffes „Gorch Fock“ explodierten die Kosten ebenfalls und der Bundesrechnungshof sprach von der Leyen eine Mitschuld zu. (bohy)