Pistorius: Weitere Militärhilfe für ukrainische Luftabwehr

Boris Pistorius © Bernd Elmenthaler/IMAGO

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat weitere Unterstützung der Ukraine bei der Luftabwehr angekündigt.

Berlin in Deutschland - Die Bundesregierung habe „entschieden, dass wir unverzüglich 64 weitere Lenkflugkörper für die Patriot-Systeme zur Verfügung stellen“, sagte Pistorius am Freitag am Rande des Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Das sei ein „ganz wichtiges Zeichen“, um die erfolgreichen Bemühungen der ukrainischen Streitkräfte für die Luftabwehr zu unterstützen.

Damit unterstütze Deutschland die Ukraine „in dieser besonderen Phase des Krieges nachhaltig“, sagte Pistorius unter Anspielung auf die ukrainische Gegenoffensive. Die Bundeswehr hatte im Frühjahr ein Patriot-Luftabwehrsystem an die ukrainischen Streitkräfte abgegeben.

Pistorius machte die neue Zusage nach Beratungen der 31 Nato-Länder mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow am Donnerstag in Brüssel. Russland hatte seine Luftangriffe auf die Hauptstadt Kiew und andere Orte zuletzt wieder intensiviert. lob/cp