Pistorius will Interessenten für die Bundeswehr direkt nach dem Abschluss gewinnen

Boris Pistorius © Political-Moments/Imago

Es gibt immer weniger Bewerber für die Bundeswehr, aber immer mehr Aufgaben für Soldaten in der Landes- und Bündnisverteidigung.

Berlin in Deutschland - Die Bundeswehr muss sich anstrengen, um in den kommenden Jahren genügend Menschen für den Job bei der Truppe zu interessieren, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch feststellte. Er lässt nun aber auch das Ziel auf den Prüfstand stellen, die Personalstärke der Streitkräfte bis 2031 um über 20.000 zu erhöhen.

Bei einem Besuch in einem Karrierecenter der Bundeswehr in Stuttgart bestätigte Pistorius, dass die Bewerberzahl in diesem Jahr um sieben Prozent gesunken sei. Die Bundeswehr müsse schneller dabei werden, Interessenten direkt nach dem Abschluss zu gewinnen, forderte er. Denn Jobinteressenten hätten heute eine riesige Auswahl von Angeboten, die Bundeswehr stehe hier in wachsender Konkurrenz mit der Wirtschaft und anderen Stellen, sagte Pistorius. Wer als Arbeitgeber „nicht schnell genug ist, gerät ins Hintertreffen.“

Hinzu komme eine älter werdende Gesellschaft mit immer mehr jungen Menschen im wehrfähigen Alter. Bis 2035 werde es in Deutschland insgesamt sieben Millionen weniger Erwerbstätige in den Altersjahrgängen geben, „die wir bei der Bundeswehr brauchen“. Wichtig sei es deshalb auch, Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund gezielter anzusprechen, die bisher in der Bundeswehr unterrepräsentiert seien.



Wie der „Spiegel“ unter Berufung auf eine vertrauliche Vorlage aus dem Verteidigungsministerium berichtete, bewarben sich in diesem Jahr bis Ende Mai insgesamt nur 23.414 Frauen und Männer für den Soldatenberuf. „Die weiterhin sinkenden Bewerbungseingänge werden absehbar eine Beibehaltung der derzeit hohen Qualität in der Personalauswahl erschweren“, heißt es den Angaben zufolge in dem Dossier.



Zuversichtlich stimme ihn, dass es „gleichzeitig 16 Prozent mehr Beratungsanfragen“ gebe, sagte Pistorius. „Hier setzt sich was in Bewegung.“ Im Ergebnis könne dies bis Ende des Jahres zu einer Verbesserung der Einstellungszahlen führen.



Nach den monatlich aktualisierten Personalzahlen waren Ende Juni 180.770 Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr. Hinzu kamen 80.619 zivile Mitarbeiter. Bei den Beschäftigten in Uniform ist es bisher Ziel, ihre Zahl bis 2031 auf 203.000 zu erhöhen.



Er lasse nun überprüfen, ob diese deutlich vor seinem Amtsantritt festgelegte Zahl erreicht werden könne, sagte Pistorius. In jedem Fall sei eine Personalerhöhung „ambitioniert angesichts der Bewerberzahl“. Die Bundeswehr müsse gegebenenfalls ihre Maßnahmen weiter anpassen, „falls die Zahl nicht erreicht werden kann oder nicht zu dem Zeitpunkt“.



Pistorius warb damit, dass die Bundeswehr als Arbeitgeber „über tausend Ausbildungsberufe abdeckt“. Die Bundeswehr sei zudem „nicht irgendeine Schlafwagentruppe, die irgendwas macht“, sondern sorge im Verbund der Nato-Alliierten für Sicherheit in Deutschland und Europa. „Das ist eine echte sinnstiftende Aufgabe.“



Wichtig in der Werbung für den Soldatenberuf sei es aber auch, ein realistisches Bild zu zeichnen, betonte Pistorius und verwies auf die Abbrecherquote von 30 Prozent beim Heer. Die Bewerberinnen und Bewerber müssten sich klar über die Anforderungen sein und darüber, dass sie „im Zweifel (...) die eigene Gesundheit für die Sicherheit anderer aufs Spiel“ setzen müssten. Er wolle deshalb in der Werbung „keine Mission-Impossible-Filmchen (...) wie in Hollywood“, sondern eine wahrhaftige Beschreibung des Soldatenberufs. mt/cha